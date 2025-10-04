Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:

Nome: Maria Aparecida dos Santos Paulo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marinha de Almeida Tasso

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h