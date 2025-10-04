Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:
Nome: Maria Aparecida dos Santos Paulo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marinha de Almeida Tasso
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
