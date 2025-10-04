05 de outubro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Veja o obituário deste sábado, 4, em Franca:

Nome: Maria Aparecida dos Santos Paulo
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marinha de Almeida Tasso 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

