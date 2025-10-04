Copa Difusora chega às finais; assista aqui AO VIVO E COM IMAGENS

As finais da Copa Difusora acontecem neste sábado, 4, no Estádio Municipal “Doutor Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, com entrada gratuita. Dez equipes disputam o título em cinco categorias, que vão do sub-7 ao sub-15. Os times entram em campo a partir das 8h10. ASSISTA ACIMA AO VIVO E COM IMAGENS, no Canal Feras do Rádio, ou clique aqui para ouvir pela rádio Difusora AM 1030 kHz.
Confira as partidas:
Categoria sub-7
8h10- Academia do Galo x GC Showbol
Categoria sub-9
9h- Dente de Leite x Internacional
Categoria sub-11
9h50- Internacional x Paulista
Categoria sub-13
10h40- Boca Junior x Dente de Leite
Categoria sub-15
11h30- Internacional x Academia do Galo
