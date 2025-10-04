04 de outubro de 2025
CATEGORIAS DE BASE

Copa Difusora chega às finais; assista aqui AO VIVO E COM IMAGENS

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Giovanna Attili/GCN
Finais acontecem no Estádio Municipal “Doutor Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, com entrada gratuita
As finais da Copa Difusora acontecem neste sábado, 4, no Estádio Municipal “Doutor Lancha Filho”, o “Lanchão”, em Franca, com entrada gratuita. Dez equipes disputam o título em cinco categorias, que vão do sub-7 ao sub-15. Os times entram em campo a partir das 8h10. ASSISTA ACIMA AO VIVO E COM IMAGENS, no Canal Feras do Rádio, ou clique aqui para ouvir pela rádio Difusora AM 1030 kHz.

Confira as partidas:

Categoria sub-7
8h10- Academia do Galo x GC Showbol

Categoria sub-9
9h- Dente de Leite x Internacional

Categoria sub-11
9h50- Internacional x Paulista

Categoria sub-13
10h40- Boca Junior x Dente de Leite

Categoria sub-15
11h30- Internacional x Academia do Galo

