Ex-companheiros Helinho e Fernando Penna decidem o Paulista 2025

A decisão do Campeonato Paulista 2025 marca um duelo emocionante entre dois ex-companheiros de time e nascidos em Franca: Helinho Garcia e Fernando Penna. Ambos foram multicampeões atuando juntos no Franca Basquete entre 2009 e 2012 e agora se enfrentam como técnicos em busca do título.

Sesi Franca e Mogi das Cruzes começam a série melhor de cinco partidas nesta segunda-feira, 6. O time de Franca, atual campeão, busca seu 17º título do Estadual, enquanto o Mogi tentará conquistar seu terceiro título na competição.

Fernando Penna destaca o orgulho de levar o Mogi à final após nove anos, especialmente em uma edição muito competitiva que conta com nove times que disputarão o NBB. "A gente fica muito orgulhoso, dois anos à frente do projeto, já conquistar a primeira final. Sabemos que o trabalho é árduo, então eu estou muito feliz e orgulhoso de disputar essa final".