Ex-companheiros Helinho e Fernando Penna decidem o Paulista 2025

A decisão do Campeonato Paulista 2025 marca um duelo emocionante entre dois ex-companheiros de time e nascidos em Franca: Helinho Garcia e Fernando Penna. Ambos foram multicampeões atuando juntos no Franca Basquete entre 2009 e 2012 e agora se enfrentam como técnicos em busca do título.
Sesi Franca e Mogi das Cruzes começam a série melhor de cinco partidas nesta segunda-feira, 6. O time de Franca, atual campeão, busca seu 17º título do Estadual, enquanto o Mogi tentará conquistar seu terceiro título na competição.
Fernando Penna destaca o orgulho de levar o Mogi à final após nove anos, especialmente em uma edição muito competitiva que conta com nove times que disputarão o NBB. "A gente fica muito orgulhoso, dois anos à frente do projeto, já conquistar a primeira final. Sabemos que o trabalho é árduo, então eu estou muito feliz e orgulhoso de disputar essa final".
Penna reconhece o favoritismo do Franca na decisão, mas acredita na forma de sua equipe. "Lógico que nós estamos felizes, mas não contentes. Sabemos do favoritismo de Franca, sabemos que Franca tem o melhor plantel do Brasil, os dois melhores jogadores do Brasil, mas nós temos um time extremamente jovem, aguerrido e com fome de fazer história".
Helinho Garcia e Fernando Penna têm uma história em comum, e Penna lembra que foi auxiliar técnico de Helinho. No entanto, agora ele está do outro lado e promete dar seu máximo para levar o Mogi ao título. "A gente respeita todo esse trabalho, esse companheirismo, essa amizade, mas hoje, com muito profissionalismo, defendo as cores do Mogi Basquete e prometo entregar meu máximo para a gente tentar conquistar esse título tão sonhado depois de nove anos de espera para ir para uma vaga na final".
Helinho Garcia lembrou que suas carreiras de treinadores começaram praticamente juntas, enaltecendo o trabalho de Penna junto ao clube mogiano. “É muito legal poder visualizar o quanto a gente teve de desenvolvimento ao longo das nossas respectivas carreiras. O Penna vem fazendo um trabalho muito bom na equipe de Mogi”.
Apesar de se conhecerem bastante, Helinho disse que cada time tem sua forma de jogar, variações táticas diferentes daquela época de quando trabalharam juntos há 10 anos. “É muito bacana a gente poder fazer uma grande final juntos. Eu tenho certeza que tem tudo para ser uma final equilibrada e de ótimo nível técnico”.
