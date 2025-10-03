Fraude na cota de gênero anula votos do Republicanos na região

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), em uma decisão unânime proferida na sessão desta quinta-feira, 2, reconheceu a existência de um esquema de fraude à cota de gênero no partido Republicanos de Miguelópolis, cidade da região de Franca, nas eleições de 2024. Como resultado, a Justiça determinou a anulação de todos os votos recebidos pelos candidatos a vereador do partido e a cassação do registro da chapa.

A ação, movida pelo Ministério Público Eleitoral, teve como alvo principal a candidatura de Ellen Ferreira Barbosa, que foi considerada "fictícia". O tribunal concluiu que seu registro serviu apenas para simular o cumprimento da cota legal de 30% de mulheres, sem que houvesse uma intenção real de competir. Ellen foi declarada inelegível por oito anos, a contar das eleições de 2024.

As provas da fraude

A investigação apontou uma série de indícios que comprovaram a fraude. A candidata não realizou nenhum ato de campanha em seu próprio favor, apenas para seu marido, que concorria ao cargo de prefeito, mas também não foi eleito. Sua prestação de contas foi "zerada", sem nenhum gasto registrado, apesar de ela ser a tesoureira do partido. Além disso, ela renunciou à candidatura seis dias antes das eleições, e o partido não a substituiu por outra mulher, descumprindo a cota de gênero.