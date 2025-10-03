Franca tem previsão de baixa umidade e calor de até 35°C

O calor deve continuar em Franca neste fim de semana. Sem previsão de chuva e com alerta para baixa umidade, as temperaturas podem chegar a 32°C. No começo da próxima semana, os termômetros devem subir ainda mais, alcançando até 35°C.
Franca ficou em alerta de perigo potencial por baixa umidade nesta sexta-feira, 3, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). "Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde", diz o aviso.
No sábado, 4, a previsão do Climatempo indica mínima de 19°C e máxima de 30°C em Franca. A umidade relativa do ar deve variar entre 32% e 56%, abaixo do ideal de 60% recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
No domingo, 5, a mínima deve se repetir, mas a máxima pode chegar a 32°C. A umidade do ar deve ficar dentro do ideal, acima de 60%, apenas no início da manhã, por volta das 6h. Os ventos podem atingir 15 km/h, mas não serão suficientes para aliviar o calor.
A temperatura pode chegar a 35°C tanto na segunda-feira, 6, quanto na terça-feira, 7. Os dois dias serão de sol, com algumas nuvens à tarde e à noite. Não há previsão de chuva. A umidade deve chegar a 20%.
A chuva, ainda que em pequeno volume, pode voltar a partir de quarta-feira, 8, com expectativa de 1,1 milímetro, segundo o Climatempo. Já as temperaturas só devem cair abaixo dos 30°C a partir de 15 de outubro.
