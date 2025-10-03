Franca tem previsão de baixa umidade e calor de até 35°C

O calor deve continuar em Franca neste fim de semana. Sem previsão de chuva e com alerta para baixa umidade, as temperaturas podem chegar a 32°C. No começo da próxima semana, os termômetros devem subir ainda mais, alcançando até 35°C.

Franca ficou em alerta de perigo potencial por baixa umidade nesta sexta-feira, 3, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). "Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde", diz o aviso.

No sábado, 4, a previsão do Climatempo indica mínima de 19°C e máxima de 30°C em Franca. A umidade relativa do ar deve variar entre 32% e 56%, abaixo do ideal de 60% recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).