Contêineres empilhados chamam atenção em avenida de Franca

Uma obra construída com contêineres marítimos empilhados, que lembram peças de lego, chama a atenção das pessoas que passam na avenida São Vicente, próximo ao novo hospital estadual que está sendo construído na zona sul de Franca.

O empresário Mateus Antônio da Silva, responsável pelo empreendimento, disse que além do formato curioso o projeto contempla quatro andares, sendo que o último será em 360º, com vista panorâmica para todos os lados da cidade.

Os contêineres interligados funcionarão como uma pizzaria/bar. “É um projeto inovador, sendo usados materiais reciclados voltados à questão da sustentabilidade. Além de se usar um material já descartado, gera menos entulho, é muito durável e pode ser utilizado em outros terrenos futuramente”, explica Mateus.