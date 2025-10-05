05 de outubro de 2025
CURIOSIDADE

Contêineres empilhados chamam atenção em avenida de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Mateus da Silva
Prédio construído com contêineres empilhados na zona Sul de Franca
Prédio construído com contêineres empilhados na zona Sul de Franca

Uma obra construída com contêineres marítimos empilhados, que lembram peças de lego, chama a atenção das pessoas que passam na avenida São Vicente, próximo ao novo hospital estadual que está sendo construído na zona sul de Franca.

O empresário Mateus Antônio da Silva, responsável pelo empreendimento, disse que além do formato curioso o projeto contempla quatro andares, sendo que o último será em 360º, com vista panorâmica para todos os lados da cidade.

Os contêineres interligados funcionarão como uma pizzaria/bar. “É um projeto inovador, sendo usados materiais reciclados voltados à questão da sustentabilidade. Além de se usar um material já descartado, gera menos entulho, é muito durável e pode ser utilizado em outros terrenos futuramente”, explica Mateus.

O investimento será em torno de R$ 1,2 milhão e vai gerar cerca de 30 vagas de empregos na cidade. “Estamos apostando na cidade, com investimento podendo empregar cerca de 30 profissionais. Era um projeto que eu tinha antes da pandemia. Viajei várias vezes para acompanhar esse tipo de construção e amadurecer a ideia”, finalizou o empresário.

Outros empreendimentos em Franca, como o Duzé Hamburgueria, já utilizam contêineres em seus prédios.

