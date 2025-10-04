Franca: adegas e bares publicam notas sobre segurança das bebidas

Diante da repercussão dos casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, adegas de Franca passaram a publicar comunicados públicos para tranquilizar clientes e reforçar medidas de controle sobre a procedência dos produtos.
Em uma das notas, um estabelecimento francano afirma: “Diante dos recentes casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em nosso país, reforçamos nosso compromisso inabalável com a segurança, qualidade e procedência de todos os produtos que comercializamos.”
O texto acrescenta que “todas as bebidas são adquiridas diretamente de fabricantes autorizados ou distribuidores oficiais” e que há “controle rigoroso de qualidade, verificando lacres, etiquetas, prazos de validade e integridade das embalagens”.
Outra publicação enfatiza o mesmo compromisso. “Achamos importante reforçar o nosso compromisso com a segurança, a qualidade e a transparência”. O comunicado prossegue: “todas as nossas bebidas são adquiridas exclusivamente de distribuidores oficiais e certificados, com nota fiscal, lacre de fábrica e selo de autenticidade” e se coloca “à disposição para esclarecer dúvidas e reafirmar nosso compromisso com a segurança de nossos clientes".
Ambos os comunicados orientam os consumidores a desconfiar de ofertas fora do mercado. “Suspeitarem de preços muito baixos ou produtos vendidos sem nota fiscal, pois essas características podem indicar adulteração perigosa”. Um dos textos também lembra que “a adulteração com metanol caracteriza crime contra a saúde pública, com pena prevista de até 12 anos de detenção no Brasil”.
As investigações sobre as mortes e intoxicações relacionadas a bebidas adulteradas seguem em apuração pela Secretaria de Saúde do Estado. Até a manhã deste sábado, 4, o Brasil já registrou 127 notificações passíveis de investigação. A maioria desses casos foi registrada no Estado de São Paulo. A Prefeitura de Franca reforçou a fiscalização feita pela Vigilância Sanitária em estabelecimentos.
