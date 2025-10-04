Franca: adegas e bares publicam notas sobre segurança das bebidas

Diante da repercussão dos casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, adegas de Franca passaram a publicar comunicados públicos para tranquilizar clientes e reforçar medidas de controle sobre a procedência dos produtos.

Em uma das notas, um estabelecimento francano afirma: “Diante dos recentes casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol em nosso país, reforçamos nosso compromisso inabalável com a segurança, qualidade e procedência de todos os produtos que comercializamos.”

O texto acrescenta que “todas as bebidas são adquiridas diretamente de fabricantes autorizados ou distribuidores oficiais” e que há “controle rigoroso de qualidade, verificando lacres, etiquetas, prazos de validade e integridade das embalagens”.