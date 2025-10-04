Comércio francano deve movimentar R$ 16 mi no Dia das Crianças

O IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) estimou que o comércio de Franca deva movimentar cerca de R$ 16,5 milhões na semana do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos e brinquedos devem ser o foco dos consumidores.

Considerando pesquisas de anos anteriores, o IE-Acif projetou que o gasto médio esperado é de R$ 178, com boas expectativas considerando o reajuste do salário mínimo acima da inflação, o pagamento de precatórios e os programas de transferência de renda.

“Em 2025, a economia francana tem demonstrado resiliência, com mais de 103 mil pessoas empregadas no mercado formal de trabalho, o que gera uma expectativa positiva para o comércio local”, disse o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza.