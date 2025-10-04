Comércio francano deve movimentar R$ 16 mi no Dia das Crianças

O IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) estimou que o comércio de Franca deva movimentar cerca de R$ 16,5 milhões na semana do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Os segmentos de vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos e brinquedos devem ser o foco dos consumidores.
Considerando pesquisas de anos anteriores, o IE-Acif projetou que o gasto médio esperado é de R$ 178, com boas expectativas considerando o reajuste do salário mínimo acima da inflação, o pagamento de precatórios e os programas de transferência de renda.
“Em 2025, a economia francana tem demonstrado resiliência, com mais de 103 mil pessoas empregadas no mercado formal de trabalho, o que gera uma expectativa positiva para o comércio local”, disse o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza.
Ainda de acordo com o economista, até julho, Franca já havia registrado a criação de 4.113 novos postos de trabalho e o número exato de pessoas empregadas chegou a 103.568 somente no mercado formal.
“Esse cenário fortalece a confiança do consumidor e amplia as expectativas do setor”, completou Rodrigo.
Projeção para o trimestre final do ano
Além de projetar uma movimentação considerável no comércio no Dia das Crianças, Rodrigo ainda expõe que existe a expectativa de um ambiente favorável para o aumento do consumo no trimestre final do ano, em relação à chegada da Black Friday e do Natal.
“No último trimestre do ano, com a entrada de recursos extras provenientes de bônus, PLR e antecipação do 13º salário, favorece o consumo das famílias e, consequentemente, o comércio, gerando um ambiente favorável para o último trimestre do ano, como o Dia das Crianças, a Black Friday e as vendas de final de ano”, concluiu.
Horário do comércio para o Dia das Crianças
O comércio francano deve ter horário especial de trabalho às vésperas do Dia das Crianças. O acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Franca ajustou que no sábado, 11, véspera do Dia das Crianças, os comércios funcionarão das 9h às 18h. Já na data comemorativa em específico, o domingo, 12, o comércio não abrirá.
