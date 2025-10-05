Noite EP celebra 50 edições em 2025; veja lista de homenageados

A festa Noite EP - Empresários e Personalidades completa neste ano meio século de realizações. Idealizado por Sônia Menezes Pizzo, a colunista Patrícia Pizzo, o evento chega a 2025 com a marca de 50 edições. Camila Pizzo, neta da fundadora e também colunista social, dá continuidade ao legado e prepara para 24 de outubro uma edição histórica no Villa Eventos, em Franca.
“A Noite EP é mais do que uma festa. É um encontro que celebra histórias de sucesso, valoriza trajetórias e conecta pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Chegar à 50ª edição é escrever um capítulo histórico que reforça a importância de reconhecer quem contribui para o crescimento coletivo”, destaca Camila Pizzo, organizadora da Noite EP.
Criado como vitrine para homenagear marcas, empresários e personalidades que se destacam no município e na região, a Noite EP tornou-se sinônimo de tradição e é sempre aguardada no calendário dos eventos de Franca.
Camila ressalta que muitas pessoas têm história com o evento. “Diversas pessoas contaram emocionadas a história da Patrícia e da Noite EP. Sempre com um sentimento de carinho e gratidão. Assim como Patrícia é referência na comunicação, a Noite EP é referência em festa, celebração, reconhecimento e gratidão”, diz Camila Pizzo.
Edição 2025
Entre os destaques da festa deste ano, a Noite EP contará com apresentações de bandas de sucesso, como Conexão Nacional e Malabarizando. Já na parte de comidas e bebidas, a edição chega com um serviço de buffet premium ainda mais especial para a festa.
O evento também será aberto ao público em geral, com ingressos limitados. Mais informações sobe vendas e reserva de convites pelo telfone (16) 99969-7700.
Veja os homenageados
Grandes Patronos
- Adriano Freitas - Diretor Executivo Record Interior SP
- Alexandre Ferreira e Cynthia Milhim Ferreira- Prefeito de Franca e Presidente do Fundo Social Franca
- Anderson Pinheiro - Colunista Social e Apresentador de TV
- Angélica Pires Urban - Diretora de Operações Consórcio Magalu
- Carlos Corrêa e Marli - Diretores Gráfica Freitas e Corrêa
- Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho - Cris Trip: Aventuras que Inspiram e Técnico Sesi Franca Basquete
- Claudio Romualdo - Fundador Faculdade Metropolitana FAMEF
- Corrêa Neves Junior e Milena Toledo Franchini - Diretor do GCN/Rádio Difusora
- Eliane Querino - Coordenadora Grupo Mulheres do Brasil Franca
- Fernando Beto e Inês Almeid -Diretores Spartan Trade
- Flávia Lancha Oliveira e Gabriel Mei Alves de Oliveira - Fundadores Café Labareda
- Guilherme Faleiros Carvalho e Cléu Alve - Diretores Lusten Bamboo Design
- Monsenhor José Geraldo Segantin - 1º Reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Franca e Vigário Geral da Diocese
- Luciano Marques - Gerente Loja nº1 Magazine Luiza
- Luiza Helena Trajano - Presidente Conselho Deliberativo Magazine Luiza
- Luiza Gouveia - Presidente OAB Franca
- Maria Olímpia Pádua e Marcelo Caleiro - Collezioni Alta Costura e Delegado de Policia
- Maria Teresa Segantin Ludovice - Diretora Executiva Colégio Toulouse-Lautrec
- Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas -Diretores Grupo Med Clin Medicina e Segurança do Trabalho
- Paula e Eliezer Albuquerque / Suzi e Eliel Lima -Diretores Condomínio Rio Sol
- Rudenei Fischer - Presidente Sicredi Valor Sustentável PR/SP
- Tâmara Valentim - Diretora Garra Soluções Integradas
Casais icônicos – 50 Anos EP
Nassima e Abrão Jorge (in memoriam)
Maria e Luiz Querino (in memoriam)
Maria Helena e Humberto Coelho
Maria Teresa e Clovis Eduardo Ludovice
Sônia e Corrêa Neves
Diva e Sidnei Rocha
Noedi e Samuel Freitas
Isis e José Lancha Filho
Equipe RS Patrícia
Aureliano de Paula Borges (Liliko)
Edna Lins
Juba Cunha
Lino Moraes
Luiz Neto
Maria Célia Marque
Rivaldo de Almeida
Rose Victal
Edson Luís Fernandes (in memoriam)
Mauro Pizzo (in memoriam)
Nenzinha Franchini (in memoriam)
Destaques Especiais
Ana Rita Gomes
AR Gomes Gestão Empresarial
Armando Antônio Rizatti e Marlene
Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
Beatriz, Heloisa e Ton Pires
Caribe Coquetelaria
Daniel Antônio Mazzotta Rizatti e Mayara
Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
Ébio Pedroza
Diretor Rede Drogafarma
Edmara e Luiz Cesar Costa
Diretores Grupo AA Costa Imobiliária
Keila Junqueira e Ton Meneghini
Provence SPA
Giordana Garcia e Rodolffo Neto
Pensando Bem Agência
Iveli e Fabio de Salles Mereirelle
Empresários do Agro
Lúcia Helena Maniglia Brigagão
Escritora e colunista GCN
Marcela Galvão
Locbem
Drª Neuza Ribeiro e Silva
Advogada Criminal
Patrícia Pucci Maniero e Oswaldo Maniero
Diretores Águas Azzurra
Rafael Martins
Banda Malabarizando
Rodrigo Luiz Matouk Nassar
Superintendente Franca Shopping
Saulo Pucci Bueno
Diretor Grupo Amazonas e CIESP
Telma e Roque Dalcin
Sorvetes Perfetto
Topoterra topografia e terraplanagem
Maria Aparecida, José Mário e Alan Conterato
Veronica Soares
Diretora Auditive
Personalidades
Cléo Pádua, Flávia e Maria Olympia
Colezzioni Alta Costura
Dijalvo Braga Filho
Curador do arquivo fotográfico Patrícia
Dora Bittar
Diretora da Barra de Saia e Coordenadora Mulheres do Brasil Franca
Elson Boni
Comendador Cultural do Estado de São Paulo
Erica Prieto e Eduardo Giron
Diretora Mahê Brindes e Personalizados
Jayme Luís Barbosa do Carmo
Presidente Grupo Atram/ O Boticário
José Eraldo Costa e Solange
Palácio das Ferramentas
Maria Goret Chagas
Artista Plástica - Membro da Associação dos Pintores com Boca e Pés – Brasil
Marta Maria Comparini Fuzisawa e Vicente de Paula
Gim Metais
Nazir Bittar
Maestro
Paulo Xavier
Grupo Estrela Panificadora
Sindoval Bertanha Gomes
Ex-Presidente da OAB de Franca
Sônia Machiavelli
Conselheira e Editora GCN
Waldyr e Tiago Medezani
Diretores Waldyr Medezani Corretora
W. Verissimo
Artista Plástico
Celebrações especiais
Contábil Junior – 30 Anos
Junior Lima
Lago Lima Advogados – 25 Anos
Mônica Lima e Luiz Lago
MG ATELIE – Marmoraria Conceito – 25 Anos
Elizangela Lara Resende
Tenda Árabe – 25 Anos
Renata e Michel Aoude
Destaques na Educação
Ana Luiza, Silvia e Rachel Pizzo
Escola Afeto & Cia
Érica Aparecida Araújo e Adriana Araújo
Professoras e Escritoras
Flávia Haddad França
Pedagoga
Irineu Zulato
Orientador de Pesquisa Científica
Rita Mozetti
Pedagoga
Susi Costa
Escola Inclusiva, Libras, Braille e Idiomas
Francanos que brilham lá fora
Diego Figueiredo
Músico internacional
Edgar Ajax
Coordenador da Macrorregião 10 da UNDIME-SP e Secretário de Educação – Pedregulho-SP
Leôncio Martins
Empresário - Santa Bárbara, Califórnia-EUA
Sérgio Nalini
Economista – Ribeirão Preto –SP
Homenageados de Outras Cidades
Álvaro Godoy Pereira Neto
Cirurgião Vascular e Angiologista – Marilia-SP
Amauri Afonso
Hair design e fundador do Studio “A” – Pedregulho-SP
Anna Lúcia Ludovice Matias
Assistente social – Ribeirão Preto-SP
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Prefeito Pedregulho-SP
Devanir Garcia Parra e Sabah
Auto Posto Itamaraty – Igarapava-SP
Harumi Nagamine Pizzo
Fisioterapeuta – Ribeirão Preto-SP
José Armando Ferreira
Painew Propaganda e Publicidade – Ribeirão Preto-SP
Leonardo Aguiar e Wellington Araújo
Buffet Leonardo Aguiar - Ribeirão Preto-SP
Luís Brocaneli
Chefe de Gabinete – Pedregulho-SP
Mário Marcelo Carraro Bertelli
Prefeito de Patrocinio Paulista-SP
Pedro Leão
Coord. de Fomento – Secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo
Thiago Esteffanato
Jornalista – Especialista em Comunicação política e governamental – Bauru-SP
Destaques Magalu
Bismarck Lima
Gerente Magalu Franca Shopping
Carlos César Alves
Gerente Magalu Leporace
Diego Ferreira
Gerente Marketplace Magalu
Fernando Andrade
Gerente Magalu Estação
João Batista Taveira
Gerente Magalu Av. Brasil
João Paulo Henrique Faleiros
Gerente Tech Manager (Tecnologia SR)
Homenagens Especiais – Amigos que deixaram Saudade
Amir Calil Dib
Colunista Social – Ribeirão Preto –SP
Antônio Carlos Franchini
Empresário Fors Refrigerante – Família Franchini
Horaíde Ferreira Martins
Agente de turismo – Família Ferreira Martins
Ibirá de Carvalho
Empresário e comentarista esportivo – Família Carvalho
Autoridades
Andrea Silva
Vereadora de Franca
Daniel Bassi
Presidente da Câmara
Dr. Djalma Donizete Batista
Delegado titular do 2º DP de Franca
Dra. Graciela David Ambrósio
Deputada Estadual
Dra. Juliana Paiva
Delegada DDM
Marcelo Tidy
Vereador de Franca
Marilia Angélica Martins
Vereadora de Franca
Mulheres do Brasil
Elizeth Guerra
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Líder Inspiração
Jamile Coelho
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Educação
Kelly Matias e Lilian Gomes
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Novas lideres
Leiliana Siqueira
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Verdejar
Lucinéia de Paula
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Clube do Livro
Mariana Coelho
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Igualdade Racial
Raquel Santos e Tais Araújo
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Empreendedorismo
Sirlei Oliveira e Claudia Palermo
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Boas Vindas
Telma Nery Rodrigues Geron
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Conselheira
Vanessa Monteiro
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Corrente do Bem
Zezé Rao
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Violência contra mulheres e meninas
Mulheres Empreendedoras
Alessandra Santos Bernardes
Cachaçaria Barra Grande
Camila Freitas Oliveira
Milon Franca Shopping
Carinna de Paula
Ateliê by Carinna de Paula
Celita Benedini
Benedini Shop
Christiane Ferri
Liliko Flores e Presentes
Claudete Rodrigues
Varinha Mágica Showroom
Clê Ribeiro
CR Cosméticos
Daniela Oliveira
Musixe – Escola de Música Online
Flávia Jardim
Sorrindo por Flávia Jardim
Ivanelma Storti
Storti Assessoria Contábil e Jurídica
Kamila Barbosa Viana
Esfiharia AlmaNoor
Letícia Rodrigues
Óptica Ponto de Vista
Madalena Panice
Madalena Panice Alfaiataria
Mariana Zani
Larulp
Monalisa Spaniol
Monalovers
Vanessa Nascimento
AP Financeira
Vânia Inácio
Nobre´s Doceria
Homens de Visão
Bruno Maciel
CEO E-commerceverso
José Camilo Mendonça
Fundador Camari
Daniel Mandel
Mandel Ambiental
Dante Baboni
Fundador e Diretor do Hospital Oftalmológico de Franca
Fulvio Mamede e Luís Gustavo Volpe
Carlson Gracie Franca - Escola Oficial de Jiu Jitsu
Guilherme Pincerato Figueiredo
Diretor Casa das Sementes
Gustavo Grisi Barbosa
Cliquei Investimentos
Henrique Leonel e Antônio Carlos dos Santos
Divminas Divulgações Artísticas
Taigon Veiga
CEO da Couro & Arte
Destaques calçadistas
Talita Morais Almeida
TUTUTI Calçados infantis
Lázaro Vieira
Turin Calçados
Luís Eduardo Martins
7M Boots
Famílias de Visão
Família Arantes
Grupo Chokdoce
Família Savegnago
Savegnago Supermercados
Beatriz, Regina e Paulo Henrique Ferreira
Com4 Data Center
Elton Menedez, Matheus, Pedro e Vinicius Espina
Grupo Espina
Jacque Vieira e Edison Coelho Júnior
Carolla Ferraro
Michelle Murari, Daniel Murari e Orlando Júnior
D.D.A Comércio e Representação
Nena Herker de Souza, Marcelo, Saulo, Fabiano e Gustavo
Nena Viagens
Nice, Joyce e Talita Peixoto
Crizzapi Bolsas
Vânia e Rodrigo Carvalho
Irroba Plataforma de E-commerce
Mulheres Exemplos
Ana Márcia Cunha
Antônia Ravagnani
Bete Pedroza
Cida Trajano Mattos
Eliane Gandolfi
Heloisa Giacomelli
Janeth Haddad França
Luzia Silva
Sônia Maria Bettarello
Stael Fernanda Karam
Talita Baylon
Zelinha Trajano
Viagens e Turismo
Daniela Honório
DH3 Viagens
Marcela Cassis Cunha e Marco Aurélio Cunha
Flytour Franca
Tânia Mara Pinto de Souza
Comtur Franca
Prestação de Serviços
Franco Sérgio Barbosa
Fundador e diretor da Escola de Moda Difranco
Gustavo Granero Cordeiro
Corretor de Imóveis
Hilda Cristina Castro
Gerente – Barra de Saia Modinha
Luciano Carlos da Silva
Gerente de Eventos - Distribuidora Rizatti & Cia/Ambev
Márcia Badoco
MB Assessoria Contábil Empresarial
Grandes Personalidades da Medicina
Dr. Ciro de Castro Botto
Dr. Gustavo Porto
Dr. José Carlos Vaz
Dra. Lilian Daher Benedetti e Dr. Marco Bendetti
Dra. Maísa Moscardini Moreira
Dra. Marina Barcelos
Dr. Osvaldo Nascimento
Dr. Paulo Lage
Dra. Renata Donega e Dr Ivan Cunha
Dra. Thaís Rubly
Saúde, Estética e Bem Estar
Ana Márcia Matheus
Instituto Ana Márcia Matheus
Antonio Cézar Peron
Psicanálise e Psicologia
Daniela Sanches Mandel
Diretora da Clínica Bio Spa
Juliana Camargo
Podóloga
Laís Di Filippo de Mello
Fonoaudióloga
Karina Aran
Biomédica – Especialista em Harmonização Facial
Laís Ansuya
Esteticista – Rainha das Verrugas
Letícia Oliveira
Odontopediatra
Maria Clara Rodrigues da Silveira
Terapeuta Ocupacional
Maria Paula Pereira Nascimento
Clínica Odontologia MP Função e Arte
Myrian Franco
Psicóloga Corporal Neo-Reichiana
Rita Pacheco
Clínica Rita Pacheco Podologia
Sandra Guerra
Neuropsicopedagoga
Sara Soares Chagas
Psicóloga
Silvia Bittar
Sabin Diagnóstico e Saúde
Tatiane Dib
Psicopedagoga Integrativa
Vera Reis
Terapeuta Corporal e Analista Bioenergética
Residencial Sênior
Residencial Sênior Vivre
Cristiano Pedro, Roberto de Oliveira, Ricardo Almeida, Otair Rezende e Luiz Fernando Calixto
Engenharia, Arquitetura e Construtora
Bete Said
Arquiteta e designer – Vencedora do Salão Design Gramado 2025
Renata Rezende
Arquiteta
Advocacia
Denilson de Carvalho
Vice-presidente OAB Franca
Dr. Antônio Mário de Toledo
Escritório de advocacia
Myrian Ravanelli
Advogada
Pâmela Stradiotti
Advogada
Priscila Martori Anacleto
Advogada
Roberta Assis Freitas e José Mauro Paulino Dias
Paulino Advocacia
Willian Karan Junior
Advogado
Hotelaria
Michel e Taufick Salloum
Imperador Palace Hotel
Presidentes, Diretores e Entidades
Agenor Gado
Diretor Social APAE
Bruno da Silva Oliveira
ESAC
Cristiana Lucia Bastianini
Delegada CRC – SP
Cristiany de Castro
Presidente Federação das Apaes
Dalila Abrão Barini
Presidente Centro de Voluntários de Franca
Eliane Bonine e Daniel Melo
Diretores Casa de Apoio IANSA
Eliane Macedo Rodrigues Silva
Presidente Assescofran
Elizabete Salloum
Fundadora Caminhar
Fernando Rached Jorge
Presidente ACIF Franca
Luiz Galina
Diretor Regional SESC São Paulo
Marcelo Rocha
Superintendente ACIF Franca
Maria Lídia Borges Machado
Presidente ONG Pedra Bruta
Maria Paula do Val Rocha
Fundadora Centro de Voluntários de Franca
Leandro Moreira Carrijo
Presidente Rotary Club de Franca Imperador
Luiz Gonzaga José
Coordenador Estadual Apeoesp
Paulo Henrique Ferreira
Presidente APAE Franca
Thalita Rossi, Mislene Cunha e Naiara Barbosa
Coordenadoras CME-ACIF
Toni Hajel
Presidente Sindifranca
Toni Salloum Filho
Vice-presidente APAE
Tirso Meirelles
Presidente FAESP/SENAR-SP
Rosinha Aylon e Leonel Cantano
Diretores Berçário Dona Nina
Sidnei Martins de Oliveira
Presidente Grupo Santa Casa de Franca
Esporte
Cristiane Dias
Secretária Sesi Franca Basquete
Kamilla Torralbo
Ultramaratonista – Diretora Studio KT
Luís Aurélio Prior
Presidente Sesi Franca Basquete
Rogério Barbosa
Fisioterapeuta Sesi Franca Basquete
Marco Aurélio Dos Santos (Chui)
Instituto Chuí de Esportes
Futuro Brilhante
Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos
Campeã de lançamento de Martelo
Antônio Ribeiro Pucci
Sushiman mais jovem do Brasil
Estêvão Willian
Jogador de futebol
Kemily Patrícia Lira
Cientista Symbiose Negra
Imprensa e criador de conteúdo
Cintia Flávia
Coordenadora Rádio Difusora
Fabricio Pertinelli
Criador de conteúdo digital
Jovassi Corrêa Dias e Jovassi Júnior
Dono da Bola - Rádio Difusora
Kelven Melo
Jornalista
Laura Ribeiro
Jornalista e Criadora de conteúdo digital
Luciano Tortaro
Editor GCN/Sampi
Renata Comparini
Jornalista e radialista
Rita Rossato
Apresentadora Buxixo
Tiago Valentim
Apresentador Balanço Geral
Valdes Rodrigues
Radialista e Jornalista – Difusora/GCN
Marcia Maria
Apresentadora Balanço Geral
Publicidade, Marketing e Designer
Leandro Araújo
Gestor estratégico Grupo Limoeiro
Nádia Carvalho
Hub Consultorias e Projetos
Vinicius Côrrea
Designer e Diretor Criativo Gráfica Freitas e Côrrea
Fotos & Vídeos
André Luís de Matos
Rssom &Led
José Andrade
Studio Andrade - Foto & Vídeo
Vanessa Catita
VMC Produtora
Espaço e Produção de Eventos
Ana Paula e Marina Pimenta
Villa Eventos e Villa Formaturas
Eduarda Inácio, Inácio Silva e Gustavo Inácio
Boni Produções – ecossistema cultural
Elywelton Junior
Idealizador e realizador do Backstage Fashion
Ronaldo Honório
Ronaldo Honório Produções
Rosângela Maria
Rosângela Cerimonialista
Willian Matias
Produtor de eventos e diretor artístico
Grandes Eventos do Ano
Augustinho Juliati e Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca e Região
23ª edição do Jantar Dançante em comemoração ao Dia do Panificador
Gustavo Nunes – Presidente Comissão – Rotary Club de Franca Imperador
Fest Bar
Rui Engrácia Garcia e Zulmira Vanini
90 anos Rotary Club de Franca e 18ª Festa das massas
Decoração e Locação
Ana Paula Magalhães Machado e Franklin
Só Verde Floricultura
Cris Cintra
Arquiteto de Eventos
Marcos Tostes
Diretor Dona Finna Ambientação e Locação
Profissionais da Beleza
Edina Godoy
Instituto de Beleza
Maria Moscardini
Instituto de Beleza
Rodrigo Davanço e Natally Miguel
Studio Zhyro
Tatiane Ferraro
Espaço Ferraro
Zelma, Tânia e Tais Monteiro
Zelma Coiffeur
Culinária e Buffet
Ana Maria Chagas
Especialista em Bolos e Tortas
Eleonora Agel Bendetti e Mariana
Cucina Pronta
Elis Regina e Sergio do Val
Buffet Empório
Marina Paiva
Brigadeiro no Tacho
Bar, Restaurante e Empório
Aluísio Clayton Santos
Tio Mineiro -Farinha Caseira
Eliane e Welton Cunha
HMS Restaurante
Evandro Conte
Átomos Cervejaria
Fernando, Claúdia e Isabela Rossato
Empório e Cafeteria Rossato
Igor Soares
Alameda Hamburgueria
Luciano Carvalho
Grupo Lu Carvalho
Paula e Arthur Galdiano
Saiko Sushi
Rose Conte, Daniela e Camila
Churrascaria Minuano 3
Sérgio Freitas e Alessandra
Diretores da Raposa do Ártico
Thiago Alcantara
Amazônia Power Açaiteria
Casais Destaques do Ano
- Ana Lídia e João Paulo Brandão Jr
- Daniela Ubiali e Artur Ferrari Júnior
- Eugênia Maria Bassalo Bullemah e Rubens Lemos
- Fátima Olivieri e Flávio Mello
- Fernanda Peixoto e Rogério Castro
- Lâmia Jorge Saad Tosi e Pedro Geraldo Saad Tosi
- Laura Samira Jorge Martos e José Antônio de Faria Martos
- Luciana e João Bhosco Cordeiro
- Maria Rita e Kamel Salih Charanek
- Raquel e Pedro José Olivito Lancha
- Teresa Cristina Bittar e Mário César Archetti
- Vânia e Miguel Betarello
- Vilma e Carlos Pigrucci
- Zélia e Toni Salloum
