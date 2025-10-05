05 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SOCIAL

Noite EP celebra 50 edições em 2025; veja lista de homenageados

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 10 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Patrícia Pizzo, fundadora da Noite EP, e sua neta Camila Pizzo que dá continuidade ao evento
Patrícia Pizzo, fundadora da Noite EP, e sua neta Camila Pizzo que dá continuidade ao evento

A festa Noite EP - Empresários e Personalidades completa neste ano meio século de realizações. Idealizado por Sônia Menezes Pizzo, a colunista Patrícia Pizzo, o evento chega a 2025 com a marca de 50 edições. Camila Pizzo, neta da fundadora e também colunista social, dá continuidade ao legado e prepara para 24 de outubro uma edição histórica no Villa Eventos, em Franca.

“A Noite EP é mais do que uma festa. É um encontro que celebra histórias de sucesso, valoriza trajetórias e conecta pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Chegar à 50ª edição é escrever um capítulo histórico que reforça a importância de reconhecer quem contribui para o crescimento coletivo”, destaca Camila Pizzo, organizadora da Noite EP.

Criado como vitrine para homenagear marcas, empresários e personalidades que se destacam no município e na região, a Noite EP tornou-se sinônimo de tradição e é sempre aguardada no calendário dos eventos de Franca.

Camila ressalta que muitas pessoas têm história com o evento. “Diversas pessoas contaram emocionadas a história da Patrícia e da Noite EP. Sempre com um sentimento de carinho e gratidão. Assim como Patrícia é referência na comunicação, a Noite EP é referência em festa, celebração, reconhecimento e gratidão”, diz Camila Pizzo.

Camila Pizzo prepara a Noite EP de número 50

Edição 2025

Entre os destaques da festa deste ano, a Noite EP contará com apresentações de bandas de sucesso, como Conexão Nacional e Malabarizando. Já na parte de comidas e bebidas, a edição chega com um serviço de buffet premium ainda mais especial para a festa.

O evento também será aberto ao público em geral, com ingressos limitados. Mais informações sobe vendas e reserva de convites pelo telfone (16) 99969-7700.

Veja os homenageados

Grandes Patronos

  • Adriano Freitas - Diretor Executivo Record Interior SP
  • Alexandre Ferreira e Cynthia Milhim Ferreira- Prefeito de Franca e Presidente do Fundo Social Franca
  • Anderson Pinheiro - Colunista Social e Apresentador de TV
  • Angélica Pires Urban - Diretora de Operações Consórcio Magalu
  • Carlos Corrêa e Marli - Diretores Gráfica Freitas e Corrêa
  • Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho - Cris Trip: Aventuras que Inspiram e Técnico Sesi Franca Basquete
  • Claudio Romualdo - Fundador Faculdade Metropolitana FAMEF
  • Corrêa Neves Junior e Milena Toledo Franchini - Diretor do GCN/Rádio Difusora
  • Eliane Querino  - Coordenadora Grupo Mulheres do Brasil Franca
  • Fernando Beto e Inês Almeid -Diretores Spartan Trade
  • Flávia Lancha Oliveira e Gabriel Mei Alves de Oliveira - Fundadores Café Labareda
  • Guilherme Faleiros Carvalho e Cléu Alve - Diretores Lusten Bamboo Design
  • Monsenhor José Geraldo Segantin - 1º Reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Franca e Vigário Geral da Diocese
  • Luciano Marques - Gerente Loja nº1 Magazine Luiza
  • Luiza Helena Trajano - Presidente Conselho Deliberativo Magazine Luiza
  • Luiza Gouveia - Presidente OAB Franca
  • Maria Olímpia Pádua e Marcelo Caleiro - Collezioni Alta Costura e Delegado de Policia
  • Maria Teresa Segantin Ludovice - Diretora Executiva Colégio Toulouse-Lautrec
  • Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas -Diretores Grupo Med Clin Medicina e Segurança do Trabalho
  • Paula e Eliezer Albuquerque / Suzi e Eliel Lima -Diretores Condomínio Rio Sol
  • Rudenei Fischer - Presidente Sicredi Valor Sustentável PR/SP
  • Tâmara Valentim - Diretora Garra Soluções Integradas

Casais icônicos – 50 Anos EP 
Nassima e Abrão Jorge (in memoriam)
Maria e Luiz Querino (in memoriam)
Maria Helena e Humberto Coelho
Maria Teresa e Clovis Eduardo Ludovice
Sônia e Corrêa Neves 
Diva e Sidnei Rocha
Noedi e Samuel Freitas
Isis e José Lancha Filho

Equipe RS Patrícia
Aureliano de Paula Borges (Liliko)
Edna Lins
Juba Cunha
Lino Moraes 
Luiz Neto
Maria Célia Marque 
Rivaldo de Almeida
Rose Victal
Edson Luís Fernandes (in memoriam)
Mauro Pizzo (in memoriam)
Nenzinha Franchini (in memoriam)

Destaques Especiais 
Ana Rita Gomes
AR Gomes Gestão Empresarial

Armando Antônio Rizatti e Marlene 
Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev

Beatriz, Heloisa e Ton Pires 
Caribe Coquetelaria

Daniel Antônio Mazzotta Rizatti e Mayara 
Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev

Ébio Pedroza
Diretor Rede Drogafarma

Edmara e Luiz Cesar Costa 
Diretores Grupo AA Costa Imobiliária

Keila Junqueira e Ton Meneghini 
Provence SPA

Giordana Garcia e Rodolffo Neto 
Pensando Bem Agência

Iveli e Fabio de Salles Mereirelle
Empresários do Agro

Lúcia Helena Maniglia Brigagão
Escritora e colunista GCN

Marcela Galvão
Locbem

Drª Neuza Ribeiro e Silva 
Advogada Criminal

Patrícia Pucci Maniero e Oswaldo Maniero
Diretores Águas Azzurra

Rafael Martins 
Banda Malabarizando

Rodrigo Luiz Matouk Nassar
Superintendente Franca Shopping

Saulo Pucci Bueno 
Diretor Grupo Amazonas e CIESP

Telma e Roque Dalcin 
Sorvetes Perfetto

Topoterra topografia e terraplanagem
Maria Aparecida, José Mário e Alan Conterato

Veronica Soares
Diretora Auditive

Personalidades  
Cléo Pádua, Flávia e Maria Olympia 
Colezzioni Alta Costura

Dijalvo Braga Filho 
Curador do arquivo fotográfico Patrícia

Dora Bittar
Diretora da Barra de Saia e Coordenadora Mulheres do Brasil Franca

Elson Boni 
Comendador Cultural do Estado de São Paulo

Erica Prieto e Eduardo Giron
Diretora Mahê Brindes e Personalizados

Jayme Luís Barbosa do Carmo 
Presidente Grupo Atram/ O Boticário

José Eraldo Costa e Solange
Palácio das Ferramentas

Maria Goret Chagas
Artista Plástica - Membro da Associação dos Pintores com Boca e Pés – Brasil

Marta Maria Comparini Fuzisawa e Vicente de Paula 
Gim Metais

Nazir Bittar 
Maestro

Paulo Xavier 
Grupo Estrela Panificadora

Sindoval Bertanha Gomes
Ex-Presidente da OAB de Franca

Sônia Machiavelli
Conselheira e Editora GCN

Waldyr e Tiago Medezani
Diretores Waldyr Medezani Corretora

W. Verissimo 
Artista Plástico

Celebrações especiais 
Contábil Junior – 30 Anos 
Junior Lima

Lago Lima Advogados – 25 Anos
Mônica Lima e Luiz Lago

MG ATELIE – Marmoraria Conceito – 25 Anos 
Elizangela Lara Resende

Tenda Árabe – 25 Anos
Renata e Michel Aoude

Destaques na Educação 
Ana Luiza, Silvia e Rachel Pizzo
Escola Afeto & Cia

Érica Aparecida Araújo e Adriana Araújo
Professoras e Escritoras

Flávia Haddad França
Pedagoga

Irineu Zulato
Orientador de Pesquisa Científica

Rita Mozetti
Pedagoga

Susi Costa 
Escola Inclusiva, Libras, Braille e Idiomas

Francanos que brilham lá fora  
Diego Figueiredo
Músico internacional

Edgar Ajax
Coordenador da Macrorregião 10 da UNDIME-SP e Secretário de Educação – Pedregulho-SP

Leôncio Martins
Empresário - Santa Bárbara, Califórnia-EUA

Sérgio Nalini 
Economista – Ribeirão Preto –SP

Homenageados de Outras Cidades 
Álvaro Godoy Pereira Neto
Cirurgião Vascular e Angiologista – Marilia-SP

Amauri Afonso 
Hair design e fundador do Studio “A” – Pedregulho-SP

Anna Lúcia Ludovice Matias 
Assistente social – Ribeirão Preto-SP

Carlos Eduardo Barbosa Teixeira 
Prefeito Pedregulho-SP

Devanir Garcia Parra e Sabah 
Auto Posto Itamaraty – Igarapava-SP

Harumi Nagamine Pizzo 
Fisioterapeuta – Ribeirão Preto-SP

José Armando Ferreira 
Painew Propaganda e Publicidade – Ribeirão Preto-SP

Leonardo Aguiar e Wellington Araújo
Buffet Leonardo Aguiar - Ribeirão Preto-SP

Luís Brocaneli
Chefe de Gabinete – Pedregulho-SP

Mário Marcelo Carraro Bertelli 
Prefeito de Patrocinio Paulista-SP

Pedro Leão 
Coord. de Fomento – Secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo

Thiago Esteffanato
Jornalista – Especialista em Comunicação política e governamental – Bauru-SP

Destaques Magalu 
Bismarck Lima
Gerente Magalu Franca Shopping

Carlos César Alves 
Gerente Magalu Leporace

Diego Ferreira
Gerente Marketplace Magalu

Fernando Andrade
Gerente Magalu Estação

João Batista Taveira
Gerente Magalu Av. Brasil

João Paulo Henrique Faleiros
Gerente Tech Manager (Tecnologia SR)

Homenagens Especiais – Amigos que deixaram Saudade
Amir Calil Dib 
Colunista Social – Ribeirão Preto –SP

Antônio Carlos Franchini 
Empresário Fors Refrigerante – Família Franchini

Horaíde Ferreira Martins 
Agente de turismo – Família Ferreira Martins

Ibirá de Carvalho 
Empresário e comentarista esportivo – Família Carvalho

Autoridades
Andrea Silva
Vereadora de Franca

Daniel Bassi
Presidente da Câmara

Dr. Djalma Donizete Batista
Delegado titular do 2º DP de Franca

Dra. Graciela David Ambrósio
Deputada Estadual

Dra. Juliana Paiva
Delegada DDM

Marcelo Tidy
Vereador de Franca

Marilia Angélica Martins
Vereadora de Franca

Mulheres do Brasil 
Elizeth Guerra
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Líder Inspiração

Jamile Coelho
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Educação

Kelly Matias e Lilian Gomes
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Novas lideres

Leiliana Siqueira
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Verdejar

Lucinéia de Paula 
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Clube do Livro

Mariana Coelho 
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Igualdade Racial

Raquel Santos e Tais Araújo 
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Empreendedorismo

Sirlei Oliveira e Claudia Palermo
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Boas Vindas

Telma Nery Rodrigues Geron
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Conselheira

Vanessa Monteiro
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Corrente do Bem

Zezé Rao
Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Violência contra mulheres e meninas

Mulheres Empreendedoras 
Alessandra Santos Bernardes
Cachaçaria Barra Grande

Camila Freitas Oliveira
Milon Franca Shopping

Carinna de Paula
Ateliê by Carinna de Paula

Celita Benedini 
Benedini Shop

Christiane Ferri
Liliko Flores e Presentes

Claudete Rodrigues
Varinha Mágica Showroom

Clê Ribeiro
CR Cosméticos

Daniela Oliveira
Musixe – Escola de Música Online

Flávia Jardim 
Sorrindo por Flávia Jardim

Ivanelma Storti
Storti Assessoria Contábil e Jurídica

Kamila Barbosa Viana
Esfiharia AlmaNoor

Letícia Rodrigues 
Óptica Ponto de Vista

Madalena Panice 
Madalena Panice Alfaiataria

Mariana Zani 
Larulp

Monalisa Spaniol 
Monalovers

Vanessa Nascimento
AP Financeira

Vânia Inácio
Nobre´s Doceria

Homens de Visão 
Bruno Maciel 
CEO E-commerceverso

José Camilo Mendonça
Fundador Camari

Daniel Mandel
Mandel Ambiental

Dante Baboni
Fundador e Diretor do Hospital Oftalmológico de Franca

Fulvio Mamede e Luís Gustavo Volpe 
Carlson Gracie Franca - Escola Oficial de Jiu Jitsu

Guilherme Pincerato Figueiredo 
Diretor Casa das Sementes

Gustavo Grisi Barbosa
Cliquei Investimentos

Henrique Leonel e Antônio Carlos dos Santos
Divminas Divulgações Artísticas

Taigon Veiga
CEO da Couro & Arte

Destaques calçadistas 
Talita Morais Almeida
TUTUTI Calçados infantis

Lázaro Vieira
Turin Calçados

Luís Eduardo Martins
7M Boots

Famílias de Visão 
Família Arantes
Grupo Chokdoce

Família Savegnago 
Savegnago Supermercados

Beatriz, Regina e Paulo Henrique Ferreira 
Com4 Data Center

Elton Menedez, Matheus, Pedro e Vinicius Espina
Grupo Espina

Jacque Vieira e Edison Coelho Júnior
Carolla Ferraro

Michelle Murari, Daniel Murari e Orlando Júnior
D.D.A Comércio e Representação

Nena Herker de Souza, Marcelo, Saulo, Fabiano e Gustavo
Nena Viagens

Nice, Joyce e Talita Peixoto 
Crizzapi Bolsas

Vânia e Rodrigo Carvalho
Irroba Plataforma de E-commerce

Mulheres Exemplos 
Ana Márcia Cunha
Antônia Ravagnani
Bete Pedroza
Cida Trajano Mattos 
Eliane Gandolfi
Heloisa Giacomelli
Janeth Haddad França
Luzia Silva
Sônia Maria Bettarello
Stael Fernanda Karam
Talita Baylon
Zelinha Trajano

Viagens e Turismo 
Daniela Honório 
DH3 Viagens

Marcela Cassis Cunha e Marco Aurélio Cunha 
Flytour Franca

Tânia Mara Pinto de Souza
Comtur Franca

Prestação de Serviços 
Franco Sérgio Barbosa
Fundador e diretor da Escola de Moda Difranco

Gustavo Granero Cordeiro
Corretor de Imóveis

Hilda Cristina Castro 
Gerente – Barra de Saia Modinha

Luciano Carlos da Silva 
Gerente de Eventos - Distribuidora Rizatti & Cia/Ambev

Márcia Badoco
MB Assessoria Contábil Empresarial

Grandes Personalidades da Medicina 
Dr. Ciro de Castro Botto 
Dr. Gustavo Porto 
Dr. José Carlos Vaz 
Dra. Lilian Daher Benedetti e Dr. Marco Bendetti 
Dra. Maísa Moscardini Moreira 
Dra. Marina Barcelos
Dr. Osvaldo Nascimento 
Dr. Paulo Lage 
Dra. Renata Donega e Dr Ivan Cunha 
Dra. Thaís Rubly

Saúde, Estética e Bem Estar 
Ana Márcia Matheus
Instituto Ana Márcia Matheus

Antonio Cézar Peron 
Psicanálise e Psicologia

Daniela Sanches Mandel
Diretora da Clínica Bio Spa

Juliana Camargo
Podóloga

Laís Di Filippo de Mello
Fonoaudióloga

Karina Aran
Biomédica – Especialista em Harmonização Facial

Laís Ansuya
Esteticista – Rainha das Verrugas

Letícia Oliveira 
Odontopediatra

Maria Clara Rodrigues da Silveira 
Terapeuta Ocupacional

Maria Paula Pereira Nascimento 
Clínica Odontologia MP Função e Arte

Myrian Franco
Psicóloga Corporal Neo-Reichiana

Rita Pacheco
Clínica Rita Pacheco Podologia

Sandra Guerra
Neuropsicopedagoga

Sara Soares Chagas
Psicóloga

Silvia Bittar
Sabin Diagnóstico e Saúde

Tatiane Dib
Psicopedagoga Integrativa

Vera Reis
Terapeuta Corporal e Analista Bioenergética

Residencial Sênior 
Residencial Sênior Vivre
Cristiano Pedro, Roberto de Oliveira, Ricardo Almeida, Otair Rezende e Luiz Fernando Calixto

Engenharia, Arquitetura e Construtora 
Bete Said

Arquiteta e designer – Vencedora do Salão Design Gramado 2025
Renata Rezende
Arquiteta

Advocacia 
Denilson de Carvalho
Vice-presidente OAB Franca

Dr. Antônio Mário de Toledo
Escritório de advocacia

Myrian Ravanelli
Advogada

Pâmela Stradiotti
Advogada

Priscila Martori Anacleto
Advogada

Roberta Assis Freitas e José Mauro Paulino Dias
Paulino Advocacia

Willian Karan Junior
Advogado

Hotelaria 
Michel e Taufick Salloum 
Imperador Palace Hotel

Presidentes, Diretores e Entidades 
Agenor Gado 
Diretor Social APAE

Bruno da Silva Oliveira
ESAC

Cristiana Lucia Bastianini
Delegada CRC – SP

Cristiany de Castro
Presidente Federação das Apaes

Dalila Abrão Barini 
Presidente Centro de Voluntários de Franca

Eliane Bonine e Daniel Melo 
Diretores Casa de Apoio IANSA

Eliane Macedo Rodrigues Silva
Presidente Assescofran

Elizabete Salloum 
Fundadora Caminhar

Fernando Rached Jorge 
Presidente ACIF Franca

Luiz Galina
Diretor Regional SESC São Paulo

Marcelo Rocha
Superintendente ACIF Franca

Maria Lídia Borges Machado
Presidente ONG Pedra Bruta

Maria Paula do Val Rocha
Fundadora Centro de Voluntários de Franca

Leandro Moreira Carrijo
Presidente Rotary Club de Franca Imperador

Luiz Gonzaga José
Coordenador Estadual Apeoesp

Paulo Henrique Ferreira
Presidente APAE Franca

Thalita Rossi, Mislene Cunha e Naiara Barbosa
Coordenadoras CME-ACIF

Toni Hajel
Presidente Sindifranca

Toni Salloum Filho
Vice-presidente APAE

Tirso Meirelles
Presidente FAESP/SENAR-SP

Rosinha Aylon e Leonel Cantano
Diretores Berçário Dona Nina

Sidnei Martins de Oliveira
Presidente Grupo Santa Casa de Franca

Esporte 
Cristiane Dias 
Secretária Sesi Franca Basquete

Kamilla Torralbo 
Ultramaratonista – Diretora Studio KT

Luís Aurélio Prior 
Presidente Sesi Franca Basquete

Rogério Barbosa
Fisioterapeuta Sesi Franca Basquete

Marco Aurélio Dos Santos (Chui)
Instituto Chuí de Esportes

Futuro Brilhante
Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos
Campeã de lançamento de Martelo

Antônio Ribeiro Pucci
Sushiman mais jovem do Brasil

Estêvão Willian 
Jogador de futebol

Kemily Patrícia Lira  
Cientista Symbiose Negra

Imprensa e criador de conteúdo 
Cintia Flávia 
Coordenadora Rádio Difusora

Fabricio Pertinelli
Criador de conteúdo digital

Jovassi Corrêa Dias e Jovassi Júnior
Dono da Bola - Rádio Difusora

Kelven Melo
Jornalista

Laura Ribeiro
Jornalista e Criadora de conteúdo digital

Luciano Tortaro
Editor GCN/Sampi

Renata Comparini 
Jornalista e radialista

Rita Rossato
Apresentadora Buxixo

Tiago Valentim 
Apresentador Balanço Geral

Valdes Rodrigues 
Radialista e Jornalista – Difusora/GCN

Marcia Maria
Apresentadora Balanço Geral

Publicidade, Marketing e Designer
Leandro Araújo
Gestor estratégico Grupo Limoeiro

Nádia Carvalho
Hub Consultorias e Projetos

Vinicius Côrrea
Designer e Diretor Criativo Gráfica Freitas e Côrrea

Fotos & Vídeos
André Luís de Matos
Rssom &Led

José Andrade 
Studio Andrade - Foto & Vídeo

Vanessa Catita
VMC Produtora

Espaço e Produção de Eventos
Ana Paula e Marina Pimenta
Villa Eventos e Villa Formaturas

Eduarda Inácio, Inácio Silva e Gustavo Inácio
Boni Produções – ecossistema cultural

Elywelton Junior
Idealizador e realizador do Backstage Fashion

Ronaldo Honório
Ronaldo Honório Produções

Rosângela Maria 
Rosângela Cerimonialista

Willian Matias
Produtor de eventos e diretor artístico

Grandes Eventos do Ano
Augustinho Juliati e Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca e Região
23ª edição do Jantar Dançante em comemoração ao Dia do Panificador

Gustavo Nunes – Presidente Comissão – Rotary Club de Franca Imperador 
Fest Bar

Rui Engrácia Garcia e Zulmira Vanini
90 anos Rotary Club de Franca e 18ª Festa das massas

Decoração e Locação
Ana Paula Magalhães Machado e Franklin
Só Verde Floricultura

Cris Cintra 
Arquiteto de Eventos

Marcos Tostes
Diretor Dona Finna Ambientação e Locação

Profissionais da Beleza
Edina Godoy 
Instituto de Beleza

Maria Moscardini 
Instituto de Beleza

Rodrigo Davanço e Natally Miguel 
Studio Zhyro

Tatiane Ferraro
Espaço Ferraro

Zelma, Tânia e Tais Monteiro
Zelma Coiffeur

Culinária e Buffet
Ana Maria Chagas 
Especialista em Bolos e Tortas

Eleonora Agel Bendetti e Mariana 
Cucina Pronta

Elis Regina e Sergio do Val 
Buffet Empório

Marina Paiva 
Brigadeiro no Tacho

Bar, Restaurante e Empório 
Aluísio Clayton Santos
Tio Mineiro -Farinha Caseira

Eliane e Welton Cunha 
HMS Restaurante

Evandro Conte
Átomos Cervejaria

Fernando, Claúdia e Isabela Rossato
Empório e Cafeteria Rossato

Igor Soares
Alameda Hamburgueria

Luciano Carvalho 
Grupo Lu Carvalho

Paula e Arthur Galdiano
Saiko Sushi

Rose Conte, Daniela e Camila
Churrascaria Minuano 3

Sérgio Freitas e Alessandra
Diretores da Raposa do Ártico

Thiago Alcantara
Amazônia Power Açaiteria

Casais Destaques do Ano 

  • Ana Lídia e João Paulo Brandão Jr
  • Daniela Ubiali e Artur Ferrari Júnior
  • Eugênia Maria Bassalo Bullemah e Rubens Lemos
  • Fátima Olivieri e Flávio Mello
  • Fernanda Peixoto e Rogério Castro
  • Lâmia Jorge Saad Tosi e Pedro Geraldo Saad Tosi
  • Laura Samira Jorge Martos e José Antônio de Faria Martos
  • Luciana e João Bhosco Cordeiro
  • Maria Rita e Kamel Salih Charanek
  • Raquel e Pedro José Olivito Lancha
  • Teresa Cristina Bittar e Mário César Archetti
  • Vânia e Miguel Betarello
  • Vilma e Carlos Pigrucci
  • Zélia e Toni Salloum

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários