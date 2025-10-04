Unesp Franca: 328 vagas com inscrições até quarta-feira, 8

Os estudantes de Franca e região que sonham em ingressar em uma universidade pública de excelência têm até a próxima quarta-feira, 8 de outubro, para se inscrever no Vestibular 2026 da Unesp (Universidade Estadual Paulista). O campus de Franca oferece um total de 328 vagas para seus cursos de graduação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (clique aqui), até as 23h59 da próxima quarta-feira. A taxa de inscrição é de R$ 210, mas há opções de redução, incluindo um valor especial de R$ 52,50 para alunos do último ano do ensino médio da rede pública estadual.

Oportunidades e inclusão

A Unesp, uma das melhores universidades da América Latina, reserva 50% de suas vagas para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desta cota, 35% são destinadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade.

Provas