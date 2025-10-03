Franca reforça fiscalização de bebidas alcoólicas contra metanol

A Vigilância Municipal em Saúde de Franca intensificará a checagem de bebidas alcoólicas, durante as fiscalizacoes de rotina, após os casos de intoxicação e morte por metanol, usado para falsificação de destilados, principalmente.
Nesta sexta-feira, 3,a Prefeitura informou que está atenta aos casos recentes de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol registrados em cidades do Estado e na capital paulista. A substância altamente tóxica já provocou internações e mortes, segundo balanços divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado.
De acordo com a Prefeitura de Franca, todas as autoridades sanitárias do município já foram orientadas sobre o tema. A rotina de fiscalização em bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, realizada principalmente aos fins de semana, terá atenção especial para a checagem de rótulos, procedência e segurança dos produtos.
Até o momento, a Secretaria de Saúde de Franca não recebeu notificações de casos suspeitos de ingestão de bebidas adulteradas na cidade. A recomendação é que a população evite consumir produtos sem lacre, sem selo fiscal ou oferecidos a preços muito abaixo do mercado. Em caso de sintomas como náusea, dor abdominal, tontura ou visão turva após o consumo de bebida alcoólica, a orientação é procurar atendimento médico imediato.
Cinquenta e dois casos de suspeita de contaminação por metanol foram confirmados em São Paulo ao longo dos últimos dias. Em operações realizadas pela Vigilância Sanitária estadual, estabelecimentos foram interditados e dezenas de garrafas de bebidas destiladas, como vodca, gin e whisky, foram apreendidas por suspeita de adulteração.
O que é o metanol?
O metanol (CH3OH) é um álcool altamente tóxico, de aparência incolor e odor discreto. Diferente do etanol - o “álcool de bebida” -, o metanol não é apropriado para consumo humano. Quando ingerido, é metabolizado no corpo em formaldeído e ácido fórmico, substâncias que causam lesões graves ao sistema nervoso central, podendo provocar cegueira irreversível, insuficiência metabólica e morte. Os sintomas iniciais podem se assemelhar a uma intoxicação alcoólica comum - náuseas, vômitos, dor abdominal -, mas evoluem, entre 12 e 24 horas após a ingestão, para visão turva, alterações neurológicas, confusão mental, convulsões e colapso.
