Franca reforça fiscalização de bebidas alcoólicas contra metanol

A Vigilância Municipal em Saúde de Franca intensificará a checagem de bebidas alcoólicas, durante as fiscalizacoes de rotina, após os casos de intoxicação e morte por metanol, usado para falsificação de destilados, principalmente.

Nesta sexta-feira, 3,a Prefeitura informou que está atenta aos casos recentes de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol registrados em cidades do Estado e na capital paulista. A substância altamente tóxica já provocou internações e mortes, segundo balanços divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com a Prefeitura de Franca, todas as autoridades sanitárias do município já foram orientadas sobre o tema. A rotina de fiscalização em bares e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, realizada principalmente aos fins de semana, terá atenção especial para a checagem de rótulos, procedência e segurança dos produtos.