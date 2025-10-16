Banco do Povo libera R$ 1,8 mi com juros de 0,35% ao mês

O Banco do Povo de Franca, programa de microcrédito que funciona na Prefeitura, liberou mais de R$ 334 mil em 20 novos contratos, apenas em setembro. No acumulado do ano, o valor já ultrapassa R$ 1,86 milhão, beneficiando 115 empreendedores locais.
O grande atrativo do programa é a taxa de juros subsidiada, de apenas 0,35% ao mês. O serviço, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, oferece linhas de crédito específicas para fortalecer o empreendedorismo, como os programas Empreenda Mulher e Empreenda Afro, além do Empreenda Rápido, para o público geral.
Os recursos têm sido utilizados para impulsionar negócios em diversas áreas, como indústria, alimentação, estética e prestação de serviços. Além do crédito, os beneficiários recebem suporte e capacitação gratuita em gestão, em parceria com o Sebrae.
Como acessar o crédito
Para solicitar o financiamento, é necessário que o empreendedor conclua um dos cursos de qualificação oferecidos gratuitamente pelo programa Qualifica SP, do Sebrae. Após a certificação, o interessado pode procurar o Banco do Povo para dar entrada no pedido de crédito, que pode ser para investimento em equipamentos ou para capital de giro.
O Banco do Povo atende no andar térreo da Prefeitura (rua Frederico Moura, 1.517), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 3723-8233.
