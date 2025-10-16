Banco do Povo libera R$ 1,8 mi com juros de 0,35% ao mês

O Banco do Povo de Franca, programa de microcrédito que funciona na Prefeitura, liberou mais de R$ 334 mil em 20 novos contratos, apenas em setembro. No acumulado do ano, o valor já ultrapassa R$ 1,86 milhão, beneficiando 115 empreendedores locais.

O grande atrativo do programa é a taxa de juros subsidiada, de apenas 0,35% ao mês. O serviço, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, oferece linhas de crédito específicas para fortalecer o empreendedorismo, como os programas Empreenda Mulher e Empreenda Afro, além do Empreenda Rápido, para o público geral.

Os recursos têm sido utilizados para impulsionar negócios em diversas áreas, como indústria, alimentação, estética e prestação de serviços. Além do crédito, os beneficiários recebem suporte e capacitação gratuita em gestão, em parceria com o Sebrae.

Como acessar o crédito