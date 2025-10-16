16 de outubro de 2025
NEGÓCIOS LOCAIS

Banco do Povo libera R$ 1,8 mi com juros de 0,35% ao mês

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Atendimento do Banco do Povo no andar térreo da Prefeitura, na rua Frederico Moura, 1517
Atendimento do Banco do Povo no andar térreo da Prefeitura, na rua Frederico Moura, 1517

O Banco do Povo de Franca, programa de microcrédito que funciona na Prefeitura, liberou mais de R$ 334 mil em 20 novos contratos, apenas em setembro. No acumulado do ano, o valor já ultrapassa R$ 1,86 milhão, beneficiando 115 empreendedores locais.

O grande atrativo do programa é a taxa de juros subsidiada, de apenas 0,35% ao mês. O serviço, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, oferece linhas de crédito específicas para fortalecer o empreendedorismo, como os programas Empreenda Mulher e Empreenda Afro, além do Empreenda Rápido, para o público geral.

Os recursos têm sido utilizados para impulsionar negócios em diversas áreas, como indústria, alimentação, estética e prestação de serviços. Além do crédito, os beneficiários recebem suporte e capacitação gratuita em gestão, em parceria com o Sebrae.

Como acessar o crédito

Para solicitar o financiamento, é necessário que o empreendedor conclua um dos cursos de qualificação oferecidos gratuitamente pelo programa Qualifica SP, do Sebrae. Após a certificação, o interessado pode procurar o Banco do Povo para dar entrada no pedido de crédito, que pode ser para investimento em equipamentos ou para capital de giro.

O Banco do Povo atende no andar térreo da Prefeitura (rua Frederico Moura, 1.517), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 3723-8233.

