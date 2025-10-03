Quer seu negócio no Mercadão Municipal? Licitação segue aberta

O Mercado Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que funcionará no histórico prédio da antiga Mogiana, na Estação, em Franca, continua com o processo de concorrência pública para selecionar os comerciantes e produtores que ocuparão os 26 espaços comerciais do local.

Os interessados têm até as 9h30 do dia 16 de outubro para apresentar suas propostas de forma online. O critério de seleção será a maior oferta de valor mensal de aluguel para cada um dos espaços. Os valores mínimos de referência partem de R$ 628,96 por mês para os quiosques.

O projeto ainda prevê a instalação de 20 boxes, cinco quiosques e uma área destinada a um bar/café. De acordo com o edital, os boxes deverão priorizar a venda de hortifrútis e produtos agrícolas, enquanto os quiosques serão voltados para artesanato ou gastronomia. Podem participar da concorrência tanto produtores rurais quanto empresas com documentação regularizada.