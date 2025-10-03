03 de outubro de 2025
Fila de cirurgia: responda ao WhatsApp ou pode perder a vaga

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede da Secretária de Saúde de Franca, a pasta enviará mensagem para os pacientes confirmando interesse em permanecer na fila de cirurgia eletiva
Sede da Secretária de Saúde de Franca, a pasta enviará mensagem para os pacientes confirmando interesse em permanecer na fila de cirurgia eletiva

A Secretaria de Saúde de Franca faz um alerta importante para todos os pacientes que aguardam na fila por uma cirurgia eletiva no município. A partir da próxima segunda-feira, 6, a pasta iniciará um processo de busca ativa para atualizar a lista de espera, e o contato será feito exclusivamente por WhatsApp.

As equipes de regulação enviarão uma mensagem para que os pacientes confirmem se ainda têm interesse em realizar o procedimento. O prazo para a resposta é de apenas 24 horas. Após duas tentativas de contato sem retorno, o nome do paciente será retirado da lista, sendo considerado como desistência.

A secretaria orienta que os pacientes não precisam se deslocar a nenhuma unidade. A principal ação é aguardar a mensagem e respondê-la.

E fique atento a possíveis golpes, as mensagens de WhatsApp são só com “sim” e “não”. A Prefeitura não pede documento pessoal.

Atenção: cadastro desatualizado

O alerta mais importante é para os pacientes que mudaram de número de telefone ou não utilizam o WhatsApp. Nestes casos, é fundamental e urgente que a pessoa procure a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa para atualizar o cadastro, garantindo que a equipe consiga fazer o contato.

Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a atualização da fila é necessária para otimizar o processo, já que o número de cirurgias será ampliado nos próximos meses com a inauguração do Hospital Estadual. A busca ativa envolve diversas especialidades, como ortopedia, ginecologia, urologia, oftalmologia, cirurgia geral, entre outras.

