Fila de cirurgia: responda ao WhatsApp ou pode perder a vaga

A Secretaria de Saúde de Franca faz um alerta importante para todos os pacientes que aguardam na fila por uma cirurgia eletiva no município. A partir da próxima segunda-feira, 6, a pasta iniciará um processo de busca ativa para atualizar a lista de espera, e o contato será feito exclusivamente por WhatsApp.

As equipes de regulação enviarão uma mensagem para que os pacientes confirmem se ainda têm interesse em realizar o procedimento. O prazo para a resposta é de apenas 24 horas. Após duas tentativas de contato sem retorno, o nome do paciente será retirado da lista, sendo considerado como desistência.

A secretaria orienta que os pacientes não precisam se deslocar a nenhuma unidade. A principal ação é aguardar a mensagem e respondê-la.