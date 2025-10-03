Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 3, em Franca:

Nome: Luiz Antônio Lourenço

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Dinorah Batista Neves

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h