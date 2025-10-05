Com dois anos de atraso, IML tem promessa de entrega em dezembro

A reforma do IML (Instituto Médico Legal) de Franca, que também abrigará o IC (Instituto de Criminalística), está atrasada há dois anos, com promessa de ser entregue em dezembro deste ano. O prédio, localizado próximo ao Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", zona norte da cidade, terá um investimento total de R$ 12,5 milhões.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado reafirmou nessa quinta-feira, 2, que a reforma com ampliação dos prédios está em andamento, com previsão de ser concluída até dezembro de 2025. Também informou que a construtora foi multada pelo atraso, conforme previsto em contrato.

Dois anos de atraso

A revitalização teve início em maio de 2022, com um cronograma inicial previsto para 18 meses, que expirou em novembro de 2023. Com isso, a reforma completará dois anos de atraso no próximo mês.