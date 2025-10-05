Com dois anos de atraso, IML tem promessa de entrega em dezembro

A reforma do IML (Instituto Médico Legal) de Franca, que também abrigará o IC (Instituto de Criminalística), está atrasada há dois anos, com promessa de ser entregue em dezembro deste ano. O prédio, localizado próximo ao Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", zona norte da cidade, terá um investimento total de R$ 12,5 milhões.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado reafirmou nessa quinta-feira, 2, que a reforma com ampliação dos prédios está em andamento, com previsão de ser concluída até dezembro de 2025. Também informou que a construtora foi multada pelo atraso, conforme previsto em contrato.
Dois anos de atraso
A revitalização teve início em maio de 2022, com um cronograma inicial previsto para 18 meses, que expirou em novembro de 2023. Com isso, a reforma completará dois anos de atraso no próximo mês.
O complexo deverá abrir com pelo menos 40 salas, oferecendo uma estrutura moderna para beneficiar a população de Franca e região. Além disso, proporcionará melhores condições de trabalho para os servidores, com novas tecnologias para otimizar os serviços prestados.
O IML e o IC de Franca realizam cerca de 10 mil atendimentos por ano, incluindo exames de agressão, abusos sexuais, necropsias e exames periciais. Atualmente, os serviços são realizados em um imóvel alugado na rua Prudente de Moraes, enquanto os exames de necropsia são feitos no SVO (Serviço de Verificação de Óbitos), localizado no Cemitério Santo Agostinho.
