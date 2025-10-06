Casa do Ped promove campanha solidária para o Dia das Crianças

A Casa do Ped, organização comunitária que ajuda pessoas e instituições em Franca, irá promover uma ação de Dia das Crianças e pede ajuda para receber doações. A organização - criada pela família de Pedro Francisco Nicula Aielo, morto em março deste ano, vítima de afogamento numa cachoeira em Claraval (MG) - promove ações mensais em prol da comunidade e conta com o apoio da população.
Nesta ação, a iniciativa pretende entregar 240 “Kits de Alegria” para crianças atendidas pela Casa Sebastiana, que atende as Casinhas do Pão, do bairro Miramontes e Jardim Luiza. Para ajudar, a instituição pode receber doações. O kit vai conter leite, achocolatado, bolachas recheadas, pirulitos, balas, pipoquinha e guloseimas.
“Já recebemos doações importantes de pessoas amigas e familiares que abraçaram nosso projeto e que nos fortalecem nesta caminhada, como a contribuição especial do pessoal do Diretório Acadêmico 28 de Março, da FDF (Faculdade de Direito de Franca), que, em um projeto desenvolvido com a colaboração da Dra. Isabella Bortoloti, trouxe ainda mais esperança para alcançarmos nossa meta", relatou Alessandra Aielo, mãe de Pedro.
Festa do Cachorro-Quente
No dia 11 de outubro, véspera de Dia das Crianças, a Casa do Ped realizará a Festa do Cachorro-Quente, na Vilinha do Jardim Palmeiras. Para isso, será necessária a doação de 200 salsichas, 400 pães e três pacotes grandes de batata palha.
“Cada kit e cada lanche que prepararmos carregam um pedaço do nosso propósito: seguir honrando a vida do Pedro, espalhando cuidado entre aqueles que mais precisam. É assim que mantemos sua memória viva, com ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse a mulher.
Como doar?
Para realizar a doação, o contato pode ser realizado pelo Instagram @acasadoped, ou pelo WhatsApp (16) 99989-0112.
“Cada doação, por menor que seja, constrói um sorriso gigante. Vamos juntos fazer essa diferença!”, disse a legenda da publicação.
