Casa do Ped promove campanha solidária para o Dia das Crianças

A Casa do Ped, organização comunitária que ajuda pessoas e instituições em Franca, irá promover uma ação de Dia das Crianças e pede ajuda para receber doações. A organização - criada pela família de Pedro Francisco Nicula Aielo, morto em março deste ano, vítima de afogamento numa cachoeira em Claraval (MG) - promove ações mensais em prol da comunidade e conta com o apoio da população.

Nesta ação, a iniciativa pretende entregar 240 “Kits de Alegria” para crianças atendidas pela Casa Sebastiana, que atende as Casinhas do Pão, do bairro Miramontes e Jardim Luiza. Para ajudar, a instituição pode receber doações. O kit vai conter leite, achocolatado, bolachas recheadas, pirulitos, balas, pipoquinha e guloseimas.

“Já recebemos doações importantes de pessoas amigas e familiares que abraçaram nosso projeto e que nos fortalecem nesta caminhada, como a contribuição especial do pessoal do Diretório Acadêmico 28 de Março, da FDF (Faculdade de Direito de Franca), que, em um projeto desenvolvido com a colaboração da Dra. Isabella Bortoloti, trouxe ainda mais esperança para alcançarmos nossa meta", relatou Alessandra Aielo, mãe de Pedro.

Festa do Cachorro-Quente