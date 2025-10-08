Região terá pet contêiner com atendimento veterinário grátis

A cidade de Morro Agudo, a 90 km de Franca, foi confirmada como um dos próximos municípios a receber uma unidade do programa Meu Pet, do Governo de São Paulo. A previsão é que um "pet contêiner", que oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, seja entregue na cidade em novembro.
A iniciativa faz parte de uma ampliação do programa em todo o estado, que está instalando 16 novas unidades. Cada pet contêiner é uma estrutura de 60 m² com um consultório completo, capaz de realizar até 10 atendimentos diários, incluindo consultas, serviços clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade.
O programa funciona em um modelo de parceria: o Governo do Estado fornece a estrutura, enquanto a Prefeitura local fica responsável pela gestão, manutenção e operação do serviço.
“Os pets contêineres estão transformando a forma como a população tem acesso ao atendimento veterinário. Com essa ampliação, levamos estrutura pública de qualidade para perto das famílias, ajudando a cuidar da saúde dos animais”, destacou Rebecca Politti, diretora de Bem-estar Animal da Semil.
Além dos contêineres, o programa "Meu Pet" também implementa clínicas veterinárias maiores para casos de alta complexidade. Na região, a unidade de Ribeirão Preto já foi entregue pelo Estado à Prefeitura, que definirá a data de inauguração. Franca não está no cronograma de cidades que irão receber o programa neste ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.