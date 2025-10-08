Região terá pet contêiner com atendimento veterinário grátis

A cidade de Morro Agudo, a 90 km de Franca, foi confirmada como um dos próximos municípios a receber uma unidade do programa Meu Pet, do Governo de São Paulo. A previsão é que um "pet contêiner", que oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, seja entregue na cidade em novembro.

A iniciativa faz parte de uma ampliação do programa em todo o estado, que está instalando 16 novas unidades. Cada pet contêiner é uma estrutura de 60 m² com um consultório completo, capaz de realizar até 10 atendimentos diários, incluindo consultas, serviços clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade.

O programa funciona em um modelo de parceria: o Governo do Estado fornece a estrutura, enquanto a Prefeitura local fica responsável pela gestão, manutenção e operação do serviço.