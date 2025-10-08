Sesc Jazz traz a Franca artistas da Colômbia, África e Canadá

Consolidado como um dos mais importantes festivais do gênero no país, o Sesc Jazz chega à sua 6ª edição em 2025, e Franca será um dos palcos principais da programação. Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a unidade do Sesc na cidade receberá uma série de shows e atividades formativas com grandes nomes da cena jazzística mundial, incluindo artistas da Nigéria, África do Sul, Canadá e um ícone da salsa colombiana.

O evento se propõe a ser mais do que uma série de shows, oferecendo também oficinas e aulas-espetáculo gratuitas.

Programação de peso em Franca

A agenda na cidade será intensa e diversificada. A maratona de shows no Teatro do Sesc Franca começa no dia 30 de outubro com o coletivo Etran de L’Aïr, trazendo o "rock do Saara" diretamente da Nigéria. No dia 31, a cantora e compositora sul-africana Gabi Motuba apresenta seu jazz contemporâneo.