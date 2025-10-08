08 de outubro de 2025
Sesc Jazz traz a Franca artistas da Colômbia, África e Canadá

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesc/Larry Hirshowitz
Coletivo Etran de L’Aïr traz o 'rock do Saara' diretamente da Nigéria para Franca
Consolidado como um dos mais importantes festivais do gênero no país, o Sesc Jazz chega à sua 6ª edição em 2025, e Franca será um dos palcos principais da programação. Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a unidade do Sesc na cidade receberá uma série de shows e atividades formativas com grandes nomes da cena jazzística mundial, incluindo artistas da Nigéria, África do Sul, Canadá e um ícone da salsa colombiana.

O evento se propõe a ser mais do que uma série de shows, oferecendo também oficinas e aulas-espetáculo gratuitas.

Programação de peso em Franca

A agenda na cidade será intensa e diversificada. A maratona de shows no Teatro do Sesc Franca começa no dia 30 de outubro com o coletivo Etran de L’Aïr, trazendo o "rock do Saara" diretamente da Nigéria. No dia 31, a cantora e compositora sul-africana Gabi Motuba apresenta seu jazz contemporâneo.

O fim de semana continua com a voz suave e engajada da canadense Dominique Fils-Aimé no sábado, 1º de novembro, misturando jazz, soul e R&B. O encerramento, no domingo, 2, fica por conta de uma lenda da música latina, o colombiano Fruko, que se une ao projeto La Bonita em um encontro intergeracional de salsa e cumbia.

Atividades gratuitas

Além dos shows, o público de Franca terá duas oportunidades gratuitas de imersão musical. No sábado, 1º de novembro, a própria Gabi Motuba ministrará uma oficina de canto. E no domingo, 2, o violeiro João Paulo Amaral e seu trio apresentam uma aula-espetáculo sobre o diálogo entre a viola caipira e o jazz.

Como comprar ingressos

A venda de ingressos para os quatro shows pagos em Franca já começou, tanto online quanto presencialmente na unidade do Sesc. Os ingressos custam R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). As atividades formativas são gratuitas, com retirada de senhas no local.

