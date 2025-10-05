Outubro Rosa: UBSs de Franca ampliam exames e fazem caminhada

Com o início de outubro, a Secretaria de Saúde de Franca deu largada a uma intensa programação da campanha "Outubro Rosa", com dezenas de ações gratuitas voltadas à conscientização e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. As atividades acontecerão ao longo do mês em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família) da cidade.

A campanha busca facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos. Diversas unidades terão dias especiais e horários estendidos para a coleta de Papanicolau e solicitação de mamografias, como os "sábados na unidade" programados nas UBSs Paulistano (4/10), Santa Terezinha (18/10) e Luiza (18/10). A UBS do Leporace, por exemplo, permitirá a solicitação de mamografias durante todo o mês, sem necessidade de agendamento prévio.

Além dos exames, a programação inclui atividades de mobilização comunitária. Um dos destaques é a 2ª Caminhada pela Vida, que acontecerá no dia 9 de outubro, às 8h, com saída da UBS do Aeroporto I. Palestras, rodas de conversa e ações educativas nas salas de espera também serão realizadas em diversas unidades, muitas com o apoio de estudantes de medicina e enfermagem de universidades locais.