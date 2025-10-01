Dentista condenado pela morte de auditor volta à cadeia

O dentista Samir Panice Moussa, de 48 anos, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira, 1º, após a revogação do habeas corpus que o mantinha em liberdade desde agosto do ano passado.

Ele foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, pelo assassinato do auditor fiscal Adriano Willian de Oliveira, de 52 anos, em 2022.

Moussa se apresentou no Fórum de Franca e, em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública do Jardim Guanabara para cumprir a pena.

Julgamento e recurso