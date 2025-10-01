01 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

SELEÇÃO

Estêvão é convocado pela 3ª vez por Ancelotti: ‘obrigado, Deus'

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Francano Estêvão Willian, do Chelsea, presente na lista do técnico italiano
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira, 1º, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, sua terceira convocação no comando da seleção brasileira para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. A delegação se apresenta na próxima segunda-feira, 6, em Seul, na Coreia.

A seleção enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.

A lista contou com o retorno da dupla do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr, entre os 26 convocados. O francano Estêvão Willian, do Chelsea, também está presente em sua terceira convocação sob o comando de Ancelotti. Por outro lado, o atacante João Pedro, seu companheiro de time no clube londrino, ficou de fora.

Após a convocação, Estevão publicou a lista com os nomes dos jogadores chamados por Ancelotti em suas redes sociais, escrito: "obrigado, Deus".

Ancelotti não teve à disposição o atacante Raphinha, do Barcelona, lesionado. Outros nomes que estão machucados e não foram chamados são os zagueiros Marquinhos e Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson, todos presentes nas duas primeiras listas do italiano.

Convocados 

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita)
  • Ederson (Fenerbahçe, Turquia)
  • Hugo Souza (Corinthians, Brasil)

Defensores

  • Caio Henrique (Monaco, França)
  • Carlos Augusto (Internazionale, Itália)
  • Douglas Santos (Zenit, Rússia)
  • Éder Militão (Real Madrid, Espanha)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro, Brasil)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
  • Beraldo (PSG, França)
  • Vanderson (Monaco, França)
  • Wesley (Roma, Itália)

Meio-campistas

  • André (Wolverhampton, Inglaterra)
  • Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
  • Casemiro (Manchester United, Inglaterra)
  • João Gomes (Wolverhampton, Inglaterra)
  • Joelinton (Newcastle, Inglaterra)
  • Paquetá (West Ham, Inglaterra)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea, Inglaterra)
  • Martinelli (Arsenal, Inglaterra)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest, Inglaterra)
  • Luiz Henrique (Zenit, Rússia)
  • Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)
  • Richarlison (Tottenham, Inglaterra)
  • Rodrygo (Real Madrid, Inglaterra)
  • Vini Jr (Real Madrid, Inglaterra)

