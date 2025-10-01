Estêvão é convocado pela 3ª vez por Ancelotti: ‘obrigado, Deus'

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira, 1º, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, sua terceira convocação no comando da seleção brasileira para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. A delegação se apresenta na próxima segunda-feira, 6, em Seul, na Coreia.

A seleção enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.

A lista contou com o retorno da dupla do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr, entre os 26 convocados. O francano Estêvão Willian, do Chelsea, também está presente em sua terceira convocação sob o comando de Ancelotti. Por outro lado, o atacante João Pedro, seu companheiro de time no clube londrino, ficou de fora.