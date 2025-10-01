Estêvão é convocado pela 3ª vez por Ancelotti: ‘obrigado, Deus'

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira, 1º, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, sua terceira convocação no comando da seleção brasileira para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. A delegação se apresenta na próxima segunda-feira, 6, em Seul, na Coreia.
A seleção enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.
A lista contou com o retorno da dupla do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr, entre os 26 convocados. O francano Estêvão Willian, do Chelsea, também está presente em sua terceira convocação sob o comando de Ancelotti. Por outro lado, o atacante João Pedro, seu companheiro de time no clube londrino, ficou de fora.
Após a convocação, Estevão publicou a lista com os nomes dos jogadores chamados por Ancelotti em suas redes sociais, escrito: "obrigado, Deus".
Ancelotti não teve à disposição o atacante Raphinha, do Barcelona, lesionado. Outros nomes que estão machucados e não foram chamados são os zagueiros Marquinhos e Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson, todos presentes nas duas primeiras listas do italiano.
Convocados
Goleiros
- Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita)
- Ederson (Fenerbahçe, Turquia)
- Hugo Souza (Corinthians, Brasil)
Defensores
- Caio Henrique (Monaco, França)
- Carlos Augusto (Internazionale, Itália)
- Douglas Santos (Zenit, Rússia)
- Éder Militão (Real Madrid, Espanha)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro, Brasil)
- Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
- Beraldo (PSG, França)
- Vanderson (Monaco, França)
- Wesley (Roma, Itália)
Meio-campistas
- André (Wolverhampton, Inglaterra)
- Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United, Inglaterra)
- João Gomes (Wolverhampton, Inglaterra)
- Joelinton (Newcastle, Inglaterra)
- Paquetá (West Ham, Inglaterra)
Atacantes
- Estevão (Chelsea, Inglaterra)
- Martinelli (Arsenal, Inglaterra)
- Igor Jesus (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit, Rússia)
- Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)
- Richarlison (Tottenham, Inglaterra)
- Rodrygo (Real Madrid, Inglaterra)
- Vini Jr (Real Madrid, Inglaterra)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.