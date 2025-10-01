Acidente em trevo deixa motorista ferido na região de Franca

Um motorista ficou ferido na manhã desta quarta-feira, 1º, após um acidente no trevo que liga a rodovia Paulo Borges de Oliveira a Miguelópolis, na região de Franca.
Segundo a Polícia Militar, o condutor de um Volkswagen Polo afirmou ter respeitado a sinalização de “Pare”, mas não percebeu a aproximação de uma Fiat Strada que seguia no sentido Guaíra a Ituverava.
Com o impacto, o motorista da Strada, que transportava uma carga de milho verde, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. O motorista da picape não se feriu. Já o condutor do Polo sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Municipal.
Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estiveram no local para sinalizar a via, que ficou coberta pela carga espalhada. O Corpo de Bombeiros de Ituverava também prestou apoio, enquanto a Polícia Militar Rodoviária era aguardada para o registro da ocorrência.
