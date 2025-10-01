01 de outubro de 2025
Homem é atropelado por cliente dentro de oficina em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima sendo atendida por equipe do Samu
Um homem de 65 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 1º, dentro de uma oficina automotiva na avenida Adhemar Pereira de Barros, no bairro São Luiz, na região Leste de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista que causou o acidente relatou que havia chamado a vítima para olhar o carro. No entanto, ao dar a partida, não percebeu que o veículo estava engatado. O automóvel avançou e passou por cima do homem.

A vítima sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

