Homem é atropelado por cliente dentro de oficina em Franca

Um homem de 65 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 1º, dentro de uma oficina automotiva na avenida Adhemar Pereira de Barros, no bairro São Luiz, na região Leste de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista que causou o acidente relatou que havia chamado a vítima para olhar o carro. No entanto, ao dar a partida, não percebeu que o veículo estava engatado. O automóvel avançou e passou por cima do homem.

A vítima sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.