Polícia Civil apreende 20 kg de drogas avaliadas em R$ 500 mil

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca apreendeu mais de 20 quilos de drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Zelinda, nesta quarta-feira, 1º. Um homem, identificado como K.W.R.S., foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência à prisão.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia anônima apontar que o suspeito utilizava a casa de um comparsa para armazenar entorpecentes. Durante o monitoramento, os investigadores constataram movimentação típica do tráfico e observaram K.W.R.S. indo até a casa, de onde saía carregando objetos suspeitos.
No momento do cumprimento do mandado, o homem chegou ao imóvel de moto e, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Ele desobedeceu às ordens de parada, caiu do veículo e tentou escapar a pé, mas foi contido após oferecer resistência. O suspeito também quebrou o celular que carregava, possivelmente para evitar que fosse periciado.
Com uma chave encontrada no bolso do traficante, os policiais conseguiram abrir um cômodo da casa do comparsa, onde localizaram 10,9 quilos de maconha, 9,3 quilos de cocaína e 60 gramas de haxixe, além de balanças de precisão e materiais usados para o preparo e a embalagem da droga.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva. O homem já possui antecedentes por tráfico e receptação. O comparsa investigado não foi localizado e também teve a prisão preventiva pedida.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.