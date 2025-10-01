Polícia Civil apreende 20 kg de drogas avaliadas em R$ 500 mil

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca apreendeu mais de 20 quilos de drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Zelinda, nesta quarta-feira, 1º. Um homem, identificado como K.W.R.S., foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência à prisão.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia anônima apontar que o suspeito utilizava a casa de um comparsa para armazenar entorpecentes. Durante o monitoramento, os investigadores constataram movimentação típica do tráfico e observaram K.W.R.S. indo até a casa, de onde saía carregando objetos suspeitos.

No momento do cumprimento do mandado, o homem chegou ao imóvel de moto e, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Ele desobedeceu às ordens de parada, caiu do veículo e tentou escapar a pé, mas foi contido após oferecer resistência. O suspeito também quebrou o celular que carregava, possivelmente para evitar que fosse periciado.