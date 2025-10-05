Comerciantes que venderem cerol terão multa de mais de R$ 8 mil

Uma nova lei atualizando a proibição das linhas de cerol em Franca foi publicada na edição do Diário Oficial do Município da última quarta-feira, 1°. O novo texto revogou leis de 2009 e 2019 e ampliou a abrangência e as punições vigentes, inclusive incluindo multa a comerciantes que disponibilizarem os materiais para venda.

A lei de N° 7.315 de 2009 previa somente a proibição da utilização de cerol em linha para empinar pipas, pandorgas e papagaios, em locais públicos, praças de esportes, prédios, residências e terrenos particulares e baldios do município de Franca. A multa para a infração, na época, estava fixada em 250 UFMF (Unidade Fiscal do Munícipio de Franca).

Em 2019, a lei 8.799 alterou pontos da primeira lei, ampliando a proibição para também linhas chilenas, além de diminuir a multa vigente, sendo o novo valor 25 UFMF. Ainda em 2020, o prefeito Gilson de Souza publicou a lei 8.897, que alterava os valores de multa para que fossem progressivos. Seriam duas UFMF na primeira infração e quatro em caso de reincidência.