Kombi com crianças pega fogo em Franca; ninguém se feriu

Uma Volkswagen Kombi ficou completamente destruída na tarde desta quarta-feira, 1º, após pegar fogo na alça de acesso do Parque Universitário, na rodovia Ronan Rocha, em Franca.
O incêndio aconteceu no sentido Franca–Patrocínio Paulista, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo apresentou uma falha elétrica e começou a pegar fogo.
O motorista, que estava com duas mulheres, uma adolescente e um casal de crianças, conseguiu estacionar a Kombi no acostamento e retirar todos os ocupantes em segurança. Eles voltavam do supermercado quando o incidente aconteceu.
As chamas consumiram o veículo rapidamente. Equipes da concessionária ViaPaulista e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e apagaram o fogo.
Uma faixa da pista precisou ser interditada até o controle das chamas, mas não houve registro de lentidão no trecho.
