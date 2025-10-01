Kombi com crianças pega fogo em Franca; ninguém se feriu

Uma Volkswagen Kombi ficou completamente destruída na tarde desta quarta-feira, 1º, após pegar fogo na alça de acesso do Parque Universitário, na rodovia Ronan Rocha, em Franca.

O incêndio aconteceu no sentido Franca–Patrocínio Paulista, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo apresentou uma falha elétrica e começou a pegar fogo.

O motorista, que estava com duas mulheres, uma adolescente e um casal de crianças, conseguiu estacionar a Kombi no acostamento e retirar todos os ocupantes em segurança. Eles voltavam do supermercado quando o incidente aconteceu.