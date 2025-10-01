'Fofão' cai do telhado durante passeio da Carreta da Alegria

É comum ver dançarinos vestidos como personagens infantis e super-heróis subindo em muros e escadas para entreter as crianças e os acompanhantes que aproveitam as carretas da alegria durante momentos de lazer.
Mas uma cena inusitada mostrando a queda do "Fofão" de um muro sobre um telhado viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O fato aconteceu no último sábado, 27, em Itaú de Minas (MG), município a 88 km de Franca.
Durante o trajeto da "carreta da alegria" pelo Centro da cidade, Fofão e outro colega subiram no muro de uma casa e começaram a dançar para animar o público. Em determinado momento, o dançarino se desequilibrou, pisou no telhado, que quebrou, e caiu dentro do imóvel.
Um passageiro que filmava a apresentação dos personagens registrou o momento e postou nas redes sociais. O vídeo viralizou em poucas horas. “Filmei”, disse o passageiro da carreta entre gritos de apreensão e risadas de outras pessoas.
Imediatamente, Fofão reapareceu do buraco do telhado, pulou de volta para a rua, aparentemente sem nenhum ferimento, passando a correr atrás do veículo, dançando como se nada tivesse ocorrido. Uma pessoa chegou a sair na porta da casa, mas os personagens já estavam longe.
