Motociclista é atingido por carro em cruzamento da Vila Rezende

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro que fez uma curva fechada para acessar a rua Arthur Franquini, na manhã desta quarta-feira, 1º, na Vila Rezende, em Franca.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista, que estava na sinalização de parada obrigatória, aguardava a passagem de veículos. Ao entrar na rua Arthur Franquini, o motorista do carro fez a curva de forma muito fechada e atingiu o motociclista.

Com o impacto, o rapaz sofreu escoriações na perna e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento de Urgência). O condutor do carro não se feriu.