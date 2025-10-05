Atletas de Franca se destacam no Circuito Paulista de Skate

O fim de semana passado em Franca foi marcado por muita adrenalina e talento na pista de skate do Jardim Bueno, onde aconteceu a última etapa do Circuito Paulista de Skate Street. O evento, realizado na praça Lázaro Alves de Oliveira, reuniu atletas de diversas cidades do estado e atraiu um público de cerca de mil pessoas, entre jovens, famílias e amantes da modalidade.

Além do sucesso de público, os skatistas francanos mostraram sua força e garantiram excelentes resultados nas disputas. O grande destaque foi Murilo Faleiros, que conquistou o 1º lugar na categoria Mirim, levando o nome da cidade ao topo do pódio. Ainda na mesma categoria, Noah Oliveira ficou com a 6ª colocação.

Na categoria Iniciante, Mariah Reis brilhou e conquistou o 3º lugar, mostrando o potencial da nova geração do skate feminino. Já na categoria Master, os francanos também fizeram bonito: Wesley Floriano garantiu a 2ª colocação e Anselmo Brandão completou o pódio com a 3ª posição.