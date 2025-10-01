01 de outubro de 2025
DESPEDIDA

Velório de 'Tito', morto em acidente, acontece nesta 4ª em Franca

Reprodução/Redes Sociais | GCN
Alcides Ferreira Luiz, de 60 anos, o 'Tito', sofreu acidente na noite dessa terça-feira, 30

O corpo de Alcides Ferreira Luiz, de 60 anos, será velado nesta quarta-feira, 1º. Ele morreu na noite dessa terça-feira, 30, após um grave acidente de trânsito na rodovia Rio Negro e Solimões, em Franca, no sentido a Batatais.

Conhecido carinhosamente como “Tito”, o gerente de fazendas seguia de motocicleta quando foi atingido na traseira por um Ford Fiesta. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo será velado a partir das 12h30 desta quarta-feira, no Memorial Nova Franca, salas 2 e 3. O sepultamento acontece às 15h30, no cemitério Jardim das Oliveiras.

Tito era muito querido na região, lembrado por amigos e familiares pela forma carinhosa e amorosa de tratar todos, pela generosidade e pela alegria contagiante, como já destacam homenagens nas redes sociais.

