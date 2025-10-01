Franca recebe o São José e pode garantir vaga na final nesta 4ª

O Sesi Franca pode garantir vaga em mais uma final de Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 1º. A equipe comandada por Helinho Garcia recebe o São José pelo segundo confronto das semifinais, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca.
O time francano venceu o primeiro confronto da série melhor de três jogos em São José dos Campos e pode fechar o playoff nesta quarta-feira garantindo vaga na decisão de 2025. Por sua vez, o São José precisa vencer para provocar o terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, às 19h, também no Pedrocão.
As duas equipes disputaram a final do Paulista da temporada passada, ocasião que o Sesi Franca ficou com a taça de campeão chegando ao seu 16º título do Estadual.
Neste Paulista, os dois clubes vêm fazendo partidas equilibradas tecnicamente. Na primeira fase, o Franca venceu em casa e perdeu em São José dos Campos pela fase de realinhamento. No primeiro jogo das semifinais, o confronto foi bastante equilibrado com o Sesi Franca conseguindo abrir boa diferença apenas nos instantes finais.
O time francano estará completo para tentar fechar a série nesta quarta-feira. “Temos um jogo importante em casa, ao lado de nossa torcida, que nos empurra do começo ao fim para que a gente possa buscar a segunda vitória e consequentemente a conquista da vaga na final”, disse Helinho.
Os ingressos do lote 2 no dia do jogo custam R$ 30 arquibancadas e R$ 60 numeradas.
