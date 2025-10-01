Franca recebe o São José e pode garantir vaga na final nesta 4ª

O Sesi Franca pode garantir vaga em mais uma final de Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 1º. A equipe comandada por Helinho Garcia recebe o São José pelo segundo confronto das semifinais, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O time francano venceu o primeiro confronto da série melhor de três jogos em São José dos Campos e pode fechar o playoff nesta quarta-feira garantindo vaga na decisão de 2025. Por sua vez, o São José precisa vencer para provocar o terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, às 19h, também no Pedrocão.

As duas equipes disputaram a final do Paulista da temporada passada, ocasião que o Sesi Franca ficou com a taça de campeão chegando ao seu 16º título do Estadual.