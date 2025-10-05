05 de outubro de 2025
JIU-JÍTSU

Atleta de Rifaina leva bronze no campeonato Pan-Americano

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Rifaina
Atleta Bárbara Reis, de Rifaina
Atleta Bárbara Reis, de Rifaina

A atleta Bárbara Reis, de 15 anos, moradora em Rifaina, conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano de Jiu-Jítsu (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo 2025), realizado no fim de semana passado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Integrante do projeto “Fábrica de Campeões”, coordenado pelo mestre José Vitor Ferreira Cirino, Bárbara vem se destacando pela dedicação e talento, levando o nome de Rifaina para competições de grande expressão nacional.

A participação da atleta contou com o apoio da Prefeitura de Rifaina, por meio da Secretaria de Esportes, comandada por Sidário Luiz Lopes (Sudarinho), além de empresas locais que têm incentivado e patrocinado os esportistas do município.

A Prefeitura de Rifaina enfatizou que a conquista da jovem reforça a importância dos investimentos em projetos esportivos e do incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social.

Bárbara Reis já possui um bronze no mundial e um outro bronze no Pan-Americano de Jiu-Jítsu, também conquistou o terceiro lugar no campeonato Open Uberaba, no início deste ano, em sua categoria (com quimono).

