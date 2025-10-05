Atleta de Rifaina leva bronze no campeonato Pan-Americano

A atleta Bárbara Reis, de 15 anos, moradora em Rifaina, conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano de Jiu-Jítsu (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo 2025), realizado no fim de semana passado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Integrante do projeto “Fábrica de Campeões”, coordenado pelo mestre José Vitor Ferreira Cirino, Bárbara vem se destacando pela dedicação e talento, levando o nome de Rifaina para competições de grande expressão nacional.

A participação da atleta contou com o apoio da Prefeitura de Rifaina, por meio da Secretaria de Esportes, comandada por Sidário Luiz Lopes (Sudarinho), além de empresas locais que têm incentivado e patrocinado os esportistas do município.