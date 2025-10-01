Carro corta frente de moto e causa acidente em Franca

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após ser atingido por um carro que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, no Jardim Pulicano, em Franca. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 1º, na avenida Francisco Ermando Pulicano, no cruzamento com a rua Ivone Barbosa Gilberti.

Segundo informações, o motorista do carro cortou a frente da moto, que seguia pela via preferencial. Com o impacto, o motociclista caiu e teve a perna presa sob o veículo. O condutor do carro parou e ajudou a retirar a motocicleta de cima da vítima.

O homem de 31 anos foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos.