Guarda Civil de Franca recebe novos coletes balísticos

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca recebeu, na última terça-feira, 30, um reforço para a segurança de seus agentes. Foram entregues 61 novos coletes balísticos, garantindo que todo o efetivo da corporação passe a contar com o equipamento de proteção individual.

A entrega, realizada na sede da GCM, contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que destacou a importância do investimento para o fortalecimento da segurança pública na cidade. Os coletes foram adquiridos por meio de emenda parlamentar.

A ação é a mais recente de uma série de investimentos estratégicos da Prefeitura na área de segurança. Entre as melhorias já implementadas estão a aquisição de 27 novas viaturas para as forças de segurança (PM, GCM, Bombeiros e Trânsito) e a reativação da Central de Monitoramento, que agora opera com 78 câmeras integradas ao sistema Detecta do Estado.