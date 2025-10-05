Prefeito de Ibiraci anuncia taxa a turistas e depois recua

O prefeito de Ibiraci (MG), Paulo César de Oliveira (PL), conhecido como César da Estância, anunciou na semana passada a criação de uma taxa de manutenção ambiental a ser cobrada de turistas que visitassem o município. Segundo ele, a medida tinha como objetivo custear a conservação das estradas rurais e o recolhimento do lixo deixado por visitantes. No entanto, após a proposta não conquistar apoio popular, o prefeito voltou atrás e decidiu suspender a iniciativa.

De acordo com o prefeito, o município recebe grande fluxo turístico, especialmente nas regiões da Mata e do Peixoto, o que tem gerado custos extras para a Prefeitura. “Turistas esses que trazem para a gente muitos lixos para o nosso município, usam a nossa estrada, usam às vezes a saúde da gente”, afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A taxa seria cobrada apenas em dois pontos de acesso: a estrada que liga Ibiraci à Mata e a que dá acesso ao Peixoto. Segundo Paulo César, o valor seria simbólico. “É menos do que uma garrafinha de cerveja”, disse. Ele ressaltou que moradores da cidade não seriam afetados, desde que tivessem seus veículos cadastrados no município.