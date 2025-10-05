Prefeito de Ibiraci anuncia taxa a turistas e depois recua

O prefeito de Ibiraci (MG), Paulo César de Oliveira (PL), conhecido como César da Estância, anunciou na semana passada a criação de uma taxa de manutenção ambiental a ser cobrada de turistas que visitassem o município. Segundo ele, a medida tinha como objetivo custear a conservação das estradas rurais e o recolhimento do lixo deixado por visitantes. No entanto, após a proposta não conquistar apoio popular, o prefeito voltou atrás e decidiu suspender a iniciativa.
De acordo com o prefeito, o município recebe grande fluxo turístico, especialmente nas regiões da Mata e do Peixoto, o que tem gerado custos extras para a Prefeitura. “Turistas esses que trazem para a gente muitos lixos para o nosso município, usam a nossa estrada, usam às vezes a saúde da gente”, afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais.
A taxa seria cobrada apenas em dois pontos de acesso: a estrada que liga Ibiraci à Mata e a que dá acesso ao Peixoto. Segundo Paulo César, o valor seria simbólico. “É menos do que uma garrafinha de cerveja”, disse. Ele ressaltou que moradores da cidade não seriam afetados, desde que tivessem seus veículos cadastrados no município.
Ainda segundo o anúncio, a cobrança seria feita por meio de radares eletrônicos instalados nas estradas de acesso às localidades turísticas. A arrecadação seria destinada à manutenção das vias e à melhoria da infraestrutura para turistas e moradores.
Paulo César enfatizou que a medida não tinha caráter punitivo, mas de preservação e melhoria. “Estamos defendendo o nosso patrimônio e dando conforto aos turistas”, concluiu.
O valor da taxa seria no valor R$ 12. O vídeo foi publicado na página da Prefeitura e depois removido das redes sociais.
Projeto cancelado
O prefeito informou o motivo de ter desistido de avançar com o projeto. Segundo ele, a decisão foi motivada pela falta de apoio popular. “Retiramos o projeto, uma vez que o cidadão não aderiu ao projeto. Nós estamos aqui para governar para o povo. A voz do povo, para mim, é excelência”, afirmou.
Ele explicou que a taxa seria destinada à conservação das estradas rurais, manutenção do asfalto e recolhimento de lixo. “Essa taxa de colaboração era para nós continuarmos o nosso asfalto, o nosso trabalho, a manutenção do lixo, recolher o lixo, manutenção das estradas, dar conforto aos nossos usuários, dar segurança às nossas crianças, porque têm várias linhas que usam essa estrada”, disse.
Apesar de defender a proposta, César da Estância reconheceu a resistência da população. “Era uma pequena colaboração de R$ 12 por veículo, mas a população achou, por hora, que não era viável cobrar. Preferimos retirar o projeto neste momento e deixar para um outro momento oportuno”, completou.
O prefeito ainda ressaltou que a ideia vinha sendo adotada em outros municípios, como São Sebastião do Paraíso, mas destacou que, em Ibiraci, a realidade é diferente. “Lá em São Sebastião do Paraíso passou de primeira mão, mas Ibiraci é meio complexo. E eu não vou confrontar com a população. Eu prefiro ceder e continuar o meu trabalho junto com a população”, concluiu.
Repercussão
O vídeo que foi amplamente divulgado em grupos de WhatsApp e na página do Instagram da Prefeitura recebeu vários comentários.
"Gente, moro em Franca, mas já morei em Ibiraci, tenho amigos e familiares aí na cidade, não concordo com isso, não acho justo, imagina se Franca fizesse o mesmo, vocês iam concordar? Pagar para visitar Franca? Bom, minha opinião", comentou Valentina Costa.
Já Nilhian Sanches, questionou: "Sr. Prefeito, visitantes ok, mas e quem mora em Franca-SP ou outra cidade da região e tem rancho na Mata por exemplo? Eu tenho e como que fica? Vou pagar taxa todas as vezes em que for para o meu rancho?".
"Brinca não, agora vou precisar pagar pra ir ver meus pais que moram na roça", comentou Debora Andrade.
"Tem que pôr um na saída para Cássia", disse Giovanni Novaes dos Santos.
"Por que que você não vai colocar indo pra Cássia? Ah, já sei, é porque vai te prejudicar. Essa estrada você tem um clube, aí não pode, né?", afirmou Elisabete Silva.
"Prefeitura de Franca, bora abrir o olho e cobrar também, porque quando o povo de lá precisa, a primeira coisa é correr pra Franca. Então, bora começar a cobrar também", criticou João Scott.
