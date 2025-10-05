Talentos do beach tennis de Franca chegam à Seleção Paulista

O beach tennis de Franca alcançou um novo patamar de destaque nacional. As jovens atletas Marina Maia Bellomini e Kauany Lima foram convocadas para integrar a Seleção Paulista que representará o estado na Copa das Federações 2025, o principal torneio entre estados do país. A competição será realizada em Fortaleza (CE), entre os dias 18 e 23 de novembro, e as atletas francanas defenderão São Paulo na categoria Sub-16.

A convocação coroa uma temporada de resultados expressivos, especialmente para Kauany Lima, que atualmente figura entre as 10 melhores jogadoras Sub-16 do mundo. Neste ano, ela já conquistou 18 pódios e participou dos principais torneios do circuito internacional, chegando a jogar ao lado da número 1 do mundo, a italiana Giulia Gasparri.

A presença de duas atletas da cidade na elite do esporte estadual é celebrada como um resultado do forte trabalho de base e do apoio oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, que incentiva a trajetória das jogadoras.