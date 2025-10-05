Talentos do beach tennis de Franca chegam à Seleção Paulista

O beach tennis de Franca alcançou um novo patamar de destaque nacional. As jovens atletas Marina Maia Bellomini e Kauany Lima foram convocadas para integrar a Seleção Paulista que representará o estado na Copa das Federações 2025, o principal torneio entre estados do país. A competição será realizada em Fortaleza (CE), entre os dias 18 e 23 de novembro, e as atletas francanas defenderão São Paulo na categoria Sub-16.
A convocação coroa uma temporada de resultados expressivos, especialmente para Kauany Lima, que atualmente figura entre as 10 melhores jogadoras Sub-16 do mundo. Neste ano, ela já conquistou 18 pódios e participou dos principais torneios do circuito internacional, chegando a jogar ao lado da número 1 do mundo, a italiana Giulia Gasparri.
A presença de duas atletas da cidade na elite do esporte estadual é celebrada como um resultado do forte trabalho de base e do apoio oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, que incentiva a trajetória das jogadoras.
Para quem deseja iniciar no esporte, a Prefeitura oferece aulas gratuitas de beach tennis para iniciantes, com um dos principais núcleos de formação funcionando no Parque dos Trabalhadores, localizado na alameda Vicente Leporace, 307, no Parque dos Pinhais.
