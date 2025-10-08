Franca oferece cursos gratuitos de depilação; veja detalhes

A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza que começarão em novembro: Depilação Facial com Linha (17 vagas), em parceria com o Senac, e Técnicas de Depilação (19 vagas).

Os interessados devem procurar a Escola Municipal Profissionalizante, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. O telefone para contato é (16) 3706-6590.