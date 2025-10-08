08 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Franca oferece cursos gratuitos de depilação; veja detalhes

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Escola Municipal Profissionalizante de Franca fica na rua Júlio Cardoso
A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza que começarão em novembro: Depilação Facial com Linha (17 vagas), em parceria com o Senac, e Técnicas de Depilação (19 vagas).

Os interessados devem procurar a Escola Municipal Profissionalizante, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. O telefone para contato é (16) 3706-6590.

