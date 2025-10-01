Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 1°, em Franca:

Nome: Maria da Graça Campos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Juracy Auxiliadora de Faria

Idade: 90 anos

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h