Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 1°, em Franca:
Nome: Maria da Graça Campos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Juracy Auxiliadora de Faria
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Margarida de Moura Silveira
Idade: 94 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
