Audiência pública vai debater construção de ponte em Delfinópolis

A Prefeitura de Delfinópolis (MG) e o Governo de Minas Gerais realizam no próximo dia 21 de outubro, às 17h, uma audiência pública para tratar da construção da ponte que ligará os municípios de Delfinópolis e Cássia (MG), sobre o rio Grande. O encontro será na escola Estadual "Professora Neiva Maria Leite" (avenida Padre Ivo Soares Mattos, 888).

O projeto da ponte, de aproximadamente 1.280 metros de extensão, prevê a substituição do atual sistema de balsas, considerado lento e insuficiente para a demanda da região. Hoje, cerca de 800 veículos utilizam diariamente a travessia.

Segundo o Governo de Minas, a obra será viabilizada por meio de concessão à iniciativa privada, com a cobrança de pedágio prevista para custear a construção e a manutenção da estrutura. A licitação está prevista para 2026, e a expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre do próximo ano, com conclusão até março de 2029.