01 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MAIS UM PASSO

Audiência pública vai debater construção de ponte em Delfinópolis

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Atualmente, a única opção para ligar os municípios de Delfinópolis e Cássia é via travessia por balsa
Atualmente, a única opção para ligar os municípios de Delfinópolis e Cássia é via travessia por balsa

A Prefeitura de Delfinópolis (MG) e o Governo de Minas Gerais realizam no próximo dia 21 de outubro, às 17h, uma audiência pública para tratar da construção da ponte que ligará os municípios de Delfinópolis e Cássia (MG), sobre o rio Grande. O encontro será na escola Estadual "Professora Neiva Maria Leite" (avenida Padre Ivo Soares Mattos, 888).

O projeto da ponte, de aproximadamente 1.280 metros de extensão, prevê a substituição do atual sistema de balsas, considerado lento e insuficiente para a demanda da região. Hoje, cerca de 800 veículos utilizam diariamente a travessia.

Segundo o Governo de Minas, a obra será viabilizada por meio de concessão à iniciativa privada, com a cobrança de pedágio prevista para custear a construção e a manutenção da estrutura. A licitação está prevista para 2026, e a expectativa é de que as obras comecem no primeiro semestre do próximo ano, com conclusão até março de 2029.

Durante a audiência, a população poderá apresentar sugestões e questionamentos sobre o modelo de concessão e os impactos do projeto.

O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo Pinto (MDB), disse, quando o projeto foi anunciado, que se a ponte estivesse pronta, seriam R$ 15 para entrar e R$ 15 para sair da cidade. 

Leia mais:

Sonho da ponte entre Cássia e Delfinópolis vem com custo: pedágio

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários