Estado se posiciona após aluno armado em escola de Franca

A URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca, da Secretaria Estadual de Educação, se manifestou sobre o caso do aluno que entrou armado com uma faca em uma Escola Estadual "Professor Hélio Palermo" do Jardim Dermínio, na manhã dessa terça-feira, 30. O órgão destacou que, assim que foi informado, adotou todas as medidas necessárias e reforçou que ninguém ficou ferido.

Um aluno de 16 anos entrou na unidade escolar com uma faca e, em surto, tentou atingir outro estudante com quem teria tido desavenças.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o jovem ser visto portando a arma e ameaçando o colega de sala. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local, mas não houve feridos. O adolescente foi contido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a faca foi apreendida.