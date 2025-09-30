Câmara aprova aleitamento materno em escolas após embate

Dois adiamentos na votação e uma aula extra com especialistas. Tudo isso foi preciso para que a maioria dos vereadores aprovasse um projeto de lei na sessão ordinária desta terça-feira, 30, na Câmara Municipal de Franca. E não, não estamos falando de uma proposta complexa, como uma revisão orçamentária ou um plano diretor. Todo esse esforço foi para votar um projeto que autoriza a criação de espaços para amamentação e a oferta de leite materno congelado em creches e escolas municipais durante o período letivo.

A vereadora Marília Martins (PSOL) propôs a criação do Programa Municipal de Apoio ao Aleitamento Humano. O objetivo é incentivar a amamentação de crianças matriculadas em escolas públicas e privadas da cidade. O projeto prevê a criação de espaços apropriados para amamentação, e também a possibilidade de receber leite materno congelado, que poderá ser oferecido às crianças enquanto estiverem nas unidades, quando necessário.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, mas enfrentou obstáculos no Plenário. Na primeira vez em que foi colocada em pauta, no dia 9 de setembro, a votação foi adiada. O vereador Marco Garcia (PP) pediu duas semanas para esclarecer dúvidas sobre o armazenamento do leite nas escolas. Como o adiamento seria aceito de qualquer forma, a vereadora Marília Martins optou por solicitar apenas uma semana – o prazo menor foi colocado em votação e foi aprovado. Em 16 de setembro, o projeto foi novamente adiado – desta vez, por duas sessões.