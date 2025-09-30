Motociclista morre em colisão em rodovia Franca-Batatais

Um motociclista morreu no início da noite desta terça-feira, 30, após ser atingido por um carro na rodovia Rionegro e Solimões, em Franca. O acidente ocorreu no Km 2 da pista, no sentido Franca–Batatais.
O carro, um Ford Fiesta, bateu na traseira da moto e só parou cerca de 50 metros depois. O motociclista morreu na hora.
O impacto foi tão forte que a moto ficou presa na frente do carro.
O local está isolado e a Polícia Militar está sinalizando a pista.
A Polícia Militar Rodoviária está no local.
Matéria em atualização.
