30 de setembro de 2025
FATAL

Motociclista morre em colisão em rodovia Franca-Batatais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
GCN
Moto presa na frente do carro após colisão
Moto presa na frente do carro após colisão

Um motociclista morreu no início da noite desta terça-feira, 30, após ser atingido por um carro na rodovia Rionegro e Solimões, em Franca. O acidente ocorreu no Km 2 da pista, no sentido Franca–Batatais.

O carro, um Ford Fiesta, bateu na traseira da moto e só parou cerca de 50 metros depois. O motociclista morreu na hora.

O impacto foi tão forte que a moto ficou presa na frente do carro.

O local está isolado e a Polícia Militar está sinalizando a pista.

A Polícia Militar Rodoviária está no local.

Matéria em atualização.

