Motociclista e ciclista ficam feridos após acidente em Franca

Um entregador e um ciclista ficaram feridos na tarde desta terça-feira, 30, após um acidente na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo ao Pesque & Pague Santa Clara, na região Sul de Franca.

Segundo testemunhas, os dois seguiam no mesmo sentido da via quando, em determinado momento, o ciclista teria atravessado a pista de forma repentina.

O motociclista não conseguiu desviar e colidiu contra ele.