Motociclista e ciclista ficam feridos após acidente em Franca

Um entregador e um ciclista ficaram feridos na tarde desta terça-feira, 30, após um acidente na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo ao Pesque & Pague Santa Clara, na região Sul de Franca.
Segundo testemunhas, os dois seguiam no mesmo sentido da via quando, em determinado momento, o ciclista teria atravessado a pista de forma repentina.
O motociclista não conseguiu desviar e colidiu contra ele.
Com o impacto, ambos caíram no asfalto. O motociclista sofreu fraturas no pé e na mão, enquanto o ciclista quebrou o tornozelo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Franca.
Uma das faixas da avenida precisou ser interditada durante o atendimento, mas o trânsito não chegou a ser prejudicado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.