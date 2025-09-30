30 de setembro de 2025
Motociclista e ciclista ficam feridos após acidente em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Samu durante o atendimento das vítimas
Um entregador e um ciclista ficaram feridos na tarde desta terça-feira, 30, após um acidente na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo ao Pesque & Pague Santa Clara, na região Sul de Franca.

Segundo testemunhas, os dois seguiam no mesmo sentido da via quando, em determinado momento, o ciclista teria atravessado a pista de forma repentina.

O motociclista não conseguiu desviar e colidiu contra ele.

Com o impacto, ambos caíram no asfalto. O motociclista sofreu fraturas no pé e na mão, enquanto o ciclista quebrou o tornozelo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Franca.

Uma das faixas da avenida precisou ser interditada durante o atendimento, mas o trânsito não chegou a ser prejudicado.

