Vereador de Franca registra B.O. de ameaça contra munícipe

O vereador Walker Bombeiro da Libras (PL) registrou um boletim de ocorrência contra Elvisley Viana, de 46 anos, acusando-o de ameaça. Na manhã desta terça-feira, 30, Viana foi levado à delegacia pela Polícia Militar após causar tumulto e proferir xingamentos durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca.
Em entrevista ao portal GCN/Sampi, Walker explicou que o tumulto com o munícipe começou antes mesmo da sessão. Segundo ele, o homem foi até seu gabinete e fez ameaças. “Ele chegou com o rosto bem perto de mim e falou que se eu não atendesse a ele, ele iria me agredir”. Essa versão também consta no boletim de ocorrência.
Walker contou que foi chamado pelo munícipe de “bombeirinho de m****”. O vereador é militar de formação e já atuou no Corpo de Bombeiros em quatro cidades paulistas: Americana, Leme, Bebedouro e Ribeirão Preto.
Durante a sessão, o homem começou a esbravejar na plateia. Em seguida, bateu no vidro que separa o público dos vereadores, assustando quem estava por perto.
O presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD), precisou se ausentar da mesa por cinco minutos. Nesse intervalo, Walker assumiu a condução dos trabalhos e chamou o próximo vereador inscrito para usar a tribuna. Claudinei da Rocha (MDB) começou a discursar quando, devido aos xingamentos proferidos por Viana, foi interrompido por Walker. O vice-presidente da Câmara suspendeu por 30 minutos, às 10h19, e a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.
Ainda durante a entrevista, Walker afirmou que outros vereadores também estavam sendo alvo de agressões verbais. Por conta da segurança dos envolvidos, ele decidiu solicitar a paralisação da sessão e acionar a Polícia Militar. “Se ele vier para cima de mim, ninguém tem sangue de barata, não sei qual será a minha reação, então achei melhor chamar o policiamento e evitar qualquer transtorno maior”.
O vereador complementou que essa não foi a primeira vez que sofreu ameaças de Viana. “Ele me ameaçou há uns dois meses, durante um culto da igreja da qual a gente faz parte, em uma segunda-feira. Na terça-feira, ele veio à Câmara e xingou de todas as maneiras que vocês imaginarem. Como foram só xingamentos, confesso que fiquei chateado e esperei um posicionamento da segurança da Câmara – e não houve nenhum”.
Viana permaneceu sentado em um banco da plateia, próximo ao vidro de separação, até a chegada dos policiais militares. O GCN questionou sobre o ocorrido, mas ele se recusou a conceder entrevista.
Sem resistência durante a abordagem, o homem foi levado pelos policiais à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O vereador Walker também deixou a Câmara Municipal para registrar a ocorrência.
A sessão foi retomada às 11h05, com a chamada dos vereadores presentes. Em seguida, os discursos continuaram, tendo Claudinei da Rocha como o primeiro a falar na retomada.
Retornou à sessão da tarde
Viana retornou à Câmara Municipal no período da tarde. Antes do início da sessão, caminhou pela plateia e, em alguns momentos, fez gestos em direção ao vereador Walker. Em seguida, ajoelhou-se diante de sua cadeira e chegou a simular uma continência.
Ele também colocou músicas de louvor para tocar no celular e, durante a sessão, chegou a aplaudir alguns discursos feitos na votação dos projetos.
Viana foi novamente procurado à tarde para apresentar sua versão dos fatos, mas preferiu não se manifestar.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.