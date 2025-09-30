Vereador de Franca registra B.O. de ameaça contra munícipe

O vereador Walker Bombeiro da Libras (PL) registrou um boletim de ocorrência contra Elvisley Viana, de 46 anos, acusando-o de ameaça. Na manhã desta terça-feira, 30, Viana foi levado à delegacia pela Polícia Militar após causar tumulto e proferir xingamentos durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca.

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, Walker explicou que o tumulto com o munícipe começou antes mesmo da sessão. Segundo ele, o homem foi até seu gabinete e fez ameaças. “Ele chegou com o rosto bem perto de mim e falou que se eu não atendesse a ele, ele iria me agredir”. Essa versão também consta no boletim de ocorrência.

Walker contou que foi chamado pelo munícipe de “bombeirinho de m****”. O vereador é militar de formação e já atuou no Corpo de Bombeiros em quatro cidades paulistas: Americana, Leme, Bebedouro e Ribeirão Preto.