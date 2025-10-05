Câmara de Cristais rejeita projeto sobre transporte coletivo

A Câmara Municipal de Cristais Paulista rejeitou projeto de lei encaminhado pelo prefeito Elson Gomes (MDB) que propunha a implantação do serviço de transporte coletivo gratuito na cidade. O transporte seria realizado por ônibus contratado pelo município, em rotas e horários definidos pela Prefeitura.
Segundo a proposta, rejeitada por 5 votos contra 4, o objetivo era promover a mobilidade urbana, facilitando o deslocamento da população, especialmente entre bairros, centro da cidade e locais de interesse público.
O vereador Cássio Castro, parceiro do Executivo no projeto, fez a defesa do tema. “Tem condições financeiras de colocar o transporte coletivo, já temos o ônibus”, justificou, acrescentando que o serviço é oferecido em Ribeirão Corrente, cidade do mesmo porte de Cristais Paulista.
A vereadora contrária ao serviço, Marilene Morais, questionou o plano de trabalho e quantas pessoas seriam beneficiadas com o serviço. “Tudo funciona com um plano de trabalho. Cadê o plano de trabalho desse ônibus?”.
Votaram favoráveis ao transporte coletivo gratuito: Cristiano Oliveira (MDB), Cássio Castro (PSD), Ana Lívia Veterinária (PSD) e Silvio Motos (PSB). Votaram contra o projeto: Charles Perez (PL), Marilene Morais (MDB), Juliano Castro (PSDB), Gabriela Silva (PSDB) e Enfermeiro Hernani (Republicanos).
O prefeito Elson Gomes lamentou a decisão da Câmara. "Se tratava de uma indicação apresentada por um vereador e que foi avaliada de forma técnica pela nossa equipe. Fizemos um estudo de viabilidade e entendemos que era possível a sua implantação, já que o gasto do ônibus não seria elevado. O veículo já existe e utilizaríamos um motorista já pertencente à rede municipal, o que reduziria custos", disse na última quarta-feira, 1°.
Elson disse que um estudo de cálculos apontou que o projeto teria um custo aproximado de R$ 200 mil por ano, considerando salários dos servidores envolvidos, combustível e demais despesas operacionais. "Dentro da análise técnica, esse valor foi considerado viável, justamente porque seria implantado de forma responsável: começando com uma carga horária menor e, gradualmente, ampliando conforme a disponibilidade financeira do município. Assim, estimamos que seria possível colocar o projeto em funcionamento entre sessenta e noventa dias após a aprovação".
O prefeito acrescentou que o projeto fortaleceria o comércio local, pois facilitaria o deslocamento dos moradores até o centro da cidade para realizar suas compras, o que gera movimento econômico e beneficia diretamente os comerciantes, e que iniciativas semelhantes já existem em municípios vizinhos. "Seguimos preparados para, em uma nova oportunidade ou no próximo exercício, reapresentar a proposta e buscar novamente sua aprovação, sempre pensando no bem-estar da população".
Cristais Paulista conta com uma população de 8.700 habitantes.
