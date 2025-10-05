Câmara de Cristais rejeita projeto sobre transporte coletivo

A Câmara Municipal de Cristais Paulista rejeitou projeto de lei encaminhado pelo prefeito Elson Gomes (MDB) que propunha a implantação do serviço de transporte coletivo gratuito na cidade. O transporte seria realizado por ônibus contratado pelo município, em rotas e horários definidos pela Prefeitura.

Segundo a proposta, rejeitada por 5 votos contra 4, o objetivo era promover a mobilidade urbana, facilitando o deslocamento da população, especialmente entre bairros, centro da cidade e locais de interesse público.

O vereador Cássio Castro, parceiro do Executivo no projeto, fez a defesa do tema. “Tem condições financeiras de colocar o transporte coletivo, já temos o ônibus”, justificou, acrescentando que o serviço é oferecido em Ribeirão Corrente, cidade do mesmo porte de Cristais Paulista.