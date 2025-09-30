Três adolescentes são apreendidos após assaltarem casal de idosos

Três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 30, suspeitos de assaltarem um casal de idosos na rua Carlos Gomes, região central de Morro Agudo.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram os suspeitos ainda em frente à casa das vítimas. Ao perceberem a viatura, os adolescentes tentaram fugir, mas foram localizados pouco depois na praça central.
O casal contou que os menores invadiram a casa ao pular o muro e arrombar a porta da frente. Durante a ação, ameaçaram e obrigaram as vítimas a entregar dois celulares, R$ 100 em dinheiro, dois relógios e outros objetos pessoais.
Na abordagem realizada na praça, os policiais encontraram parte dos itens roubados e um estilete, que estava com um dos adolescentes.
Os três receberam voz de apreensão e foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra, onde o flagrante foi formalizado. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
