Três adolescentes são apreendidos após assaltarem casal de idosos

Três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 30, suspeitos de assaltarem um casal de idosos na rua Carlos Gomes, região central de Morro Agudo.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram os suspeitos ainda em frente à casa das vítimas. Ao perceberem a viatura, os adolescentes tentaram fugir, mas foram localizados pouco depois na praça central.

O casal contou que os menores invadiram a casa ao pular o muro e arrombar a porta da frente. Durante a ação, ameaçaram e obrigaram as vítimas a entregar dois celulares, R$ 100 em dinheiro, dois relógios e outros objetos pessoais.