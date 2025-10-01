Judocas de Cristais Paulista vão à final do Paulista Aspirante

A Associação Kazoku de Judô, com sede em Cristais Paulista, teve 13 atletas classificados para a final do Campeonato Paulista Aspirante de Judô de 2025, no último sábado, 27, em Jaú (SP), onde levou 21 judocas para participar do campeonato.

A participação teve apoio da Prefeitura de Cristais Paulista e da Câmara Municipal da cidade. Os classificados para a final são Ana Luísa Ribeiro, Allan Rodrigues e Franklin Oliveira, classificados em primeiro lugar; Gabriel Moura, classificado em segundo lugar; Dafyny Fernandes, Gabriel Ribeiro, Fellipe Romero (Wolverine), Lara Delbianch, Leonardo Ribeiro, Nicolas Marcli, Ocimar Henrique, Ramon Romero e Rodrigo César, classificados em terceiro lugar.

“A classificação para a final estadual não representa apenas vitórias individuais, mas o reflexo de um projeto coletivo que une atletas, o professor Marcos Fonte Boa, a diretoria, as famílias e a comunidade em torno do judô. Cada treino, cada esforço e cada momento no tatame fortalece valores como disciplina, respeito, superação e amizade, pilares que vão além do esporte e transformam vidas”, disse a direção do projeto.