Mulher morre em Franca 16 dias após atropelamento

Marilda das Graças Ribeiro, de 51 anos, morreu nessa segunda-feira, 29, na Santa Casa de Franca. Ela foi atropelada por um motorista visivelmente embriagado na avenida Doutor Wanderley Ribeiro, em Igarapava, no dia 13 de setembro.
Ela estava internada desde o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado e sepultado em Igarapava, na tarde desta terça-feira, 30.
Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. O motorista chegou a ser detido, mas vai responder pelo crime de homicídio em liberdade. Segundo o boletim de ocorrência, Andrey Henrique Martins Tomazelli, de 33 anos, perdeu o controle de um Fiat Uno, subiu na calçada e atingiu Marilda, que estava em pé no local.
O condutor sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico imediato e também não aceitou realizar o teste do bafômetro, alegando ter ingerido cerveja na noite anterior. Ele foi levado ao plantão policial em Ituverava, prestou depoimento e foi liberado após exames clínicos.
Repercussão nas redes sociais
A filha de Marilda, que é aluna da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar, em Araçatuba (SP), desabafou nas redes sociais sobre a situação.
“Estamos tendo vários gastos viajando todos os dias para Franca para poder ter notícias, vê-la, falar com os médicos. (...) Quando estava indo para casa, meu primo me ligou perguntando como minha mãe estava, foi quando caiu a ficha que era ela no acidente. Peço também que vocês orem pela vida dela, sei que Deus vai trazê-la curada de volta para casa”, escreveu a filha, antes do óbito.
Com a morte confirmada, familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.