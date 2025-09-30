Mulher morre em Franca 16 dias após atropelamento

Marilda das Graças Ribeiro, de 51 anos, morreu nessa segunda-feira, 29, na Santa Casa de Franca. Ela foi atropelada por um motorista visivelmente embriagado na avenida Doutor Wanderley Ribeiro, em Igarapava, no dia 13 de setembro.

Ela estava internada desde o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado e sepultado em Igarapava, na tarde desta terça-feira, 30.

Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. O motorista chegou a ser detido, mas vai responder pelo crime de homicídio em liberdade. Segundo o boletim de ocorrência, Andrey Henrique Martins Tomazelli, de 33 anos, perdeu o controle de um Fiat Uno, subiu na calçada e atingiu Marilda, que estava em pé no local.