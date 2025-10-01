Defesa Civil: Franca tem menos chuva que o esperado em 2025

O balanço de chuvas de 2025 em Franca revela que, até setembro, o volume de precipitação ficou abaixo do esperado na maior parte dos meses, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No total dos nove primeiros meses do ano, a cidade recebeu 708 mm de chuva, enquanto a média histórica para o período é de 1.072,8 mm - um déficit de aproximadamente 34%.

O cenário reforça a preocupação com o abastecimento. O consumo consciente da água é essencial para evitar desabastecimento.

Entre janeiro e setembro, somente em julho a cidade apresentou registrou chuva acima da média histórica. Em todos os outros meses, o volume acumulado foi inferior ao esperado, com quedas expressivas em fevereiro (-36%), março (-46%) e maio (-69%).