Defesa Civil: Franca tem menos chuva que o esperado em 2025

O balanço de chuvas de 2025 em Franca revela que, até setembro, o volume de precipitação ficou abaixo do esperado na maior parte dos meses, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No total dos nove primeiros meses do ano, a cidade recebeu 708 mm de chuva, enquanto a média histórica para o período é de 1.072,8 mm - um déficit de aproximadamente 34%.
O cenário reforça a preocupação com o abastecimento. O consumo consciente da água é essencial para evitar desabastecimento.
Entre janeiro e setembro, somente em julho a cidade apresentou registrou chuva acima da média histórica. Em todos os outros meses, o volume acumulado foi inferior ao esperado, com quedas expressivas em fevereiro (-36%), março (-46%) e maio (-69%).
Confira o desempenho mês a mês:
- Janeiro – 249,9 mm (média: 323,2 mm / -23%)
- Fevereiro – 155,1 mm (média: 243,8 mm / -36%)
- Março – 112 mm (média: 207,5 mm / -46%)
- Abril – 74 mm (média: 77,7 mm / -5%)
- Maio – 18 mm (média: 57,5 mm / -69%)
- Junho – 18 mm (média: 57,5 mm / -69%)
- Julho – 33 mm (média: 17,9 mm / +84%)
- Agosto – 4 mm (média: 18,4 mm / -78%)
- Setembro – 44 mm (média: 67,2 mm / -35%)
Situação do abastecimento
Questionada sobre os impactos da falta de chuva no abastecimento, a Sabesp informou que o fornecimento em Franca segue normal, mesmo diante do volume de chuvas abaixo do esperado. Segundo a companhia, os reservatórios são monitorados continuamente e medidas preventivas e operacionais vêm sendo adotadas para garantir a regularidade do serviço.
A Sabesp, no entanto, reforça a importância do consumo consciente de água em qualquer época do ano. Entre as orientações, estão:
- um banho de 5 minutos pode economizar até 162 litros de água;
- manter a torneira fechada ao ensaboar a louça representa uma economia de 97 litros em casas e 223 litros em apartamentos;
- escovar os dentes com a torneira fechada evita o gasto de 11,5 litros;
- substituir a mangueira pela vassoura na limpeza da calçada pode poupar até 279 litros em apenas 15 minutos.
Calorão
A cidade registrou o dia mais quente do ano, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na sexta-feira, 12 de setembro. O marco de 33,6ºC foi registrado em pleno inverno - a teoricamente estação mais fria do ano terminou no dia 22 de setembro. A previsão para esta semana indica que este recorde de máxima do ano deve ser superado. Até domingo, os termômetros devem oscilar entre 19ºC e 34ºC na cidade, sem previsão de chuva e alerta de umidade relativa do ar muito baixa.
